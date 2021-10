Neuburg

vor 54 Min.

Historischer Zeitpunkt: Die Asylunterkunft in der früheren Lassigny-Kaserne in Neuburg ist Geschichte

Die letzten Flüchtlinge zogen in dieser Woche aus der Gemeinschaftsunterkunft an der Donauwörther Straße in Neuburg aus.

Plus Die letzten Flüchtlinge haben die Donauwörther Straße in Neuburg verlassen. Dort beginnt ein neues Kapitel. Caritas und Sozialhelfer beklagen Nachteile am neuen Standort in der Nördlichen Grünauer Straße.

Von Winfried Rein

Die letzten Flüchtlinge sind jetzt aus der Unterkunft an der Donauwörther Straße in ihr neues Heim in Neuburg-Ost gezogen. Die früher „Lager“ genannte Adresse ist dann nach 70 Jahren erstmals verwaist. Zunehmend wird dort die Technische Hochschule Ingolstadt ihren „Campus“ entwickeln.

