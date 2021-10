Positive Bilanz zu Neuburger Jagdtagen - Kritik von Tierschutzorganisation "Peta"

Plus Die Veranstalter der Jagdmesse auf Grünau bei Neuburg sind mit mehr als 20.000 Besucherinnen und Besuchern sehr zufrieden. Der Deutsche Jagdverband will die Rückkehr der Bayern.

Die „7. Internationalen Jagd- und Schützentage“ in Neuburg-Grünau sind vorbei, die Veranstalter räumen ihre Hallen ab. Die Resonanz sei hervorragend gewesen, berichtet Hubertus Reich von der Reich Messen GmbH. Man könne von mehr als 20.000 Besuchern ausgehen.