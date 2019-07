vor 25 Min.

Schloßfest Neuburg: Aufholjagd am zweiten Wochenende

Bei angenehmen Temperaturen zog es die Besucher in Scharen zum Schloßfest. Dieses bringt die ehrenamtlichen Veranstalter an den Rand ihrer Belastungsgrenze.

Von Marcel Rother

Am zweiten Wochenende hieß es aufatmen. Die Hitze war verflogen, dafür kamen die Besucher in Scharen. Mit rund 50.000 waren es 10.000 mehr als am ersten Wochenende, an dem die Hitze mit Temperaturen von bis zu 34 Grad im Schatten viele Menschen abschreckte. „Die Besucherzahlen am zweiten Freitag und Samstag waren sogar besser als 2017“, freute sich der Vorsitzende des Verkehrsvereins, Friedhelm Lahn. Die Gesamtbesucherzahlen von vor zwei Jahren erzielte das Schloßfest dennoch nicht mehr, zu groß waren die Einbußen am ersten Wochenende. 2017 zog es 110.000 Besucher auf das Schloßfest, in diesem Jahr wollten rund 90.000 Menschen das Renaissancespektakel sehen.

„Alles in allem ist das Schloßfest sehr gut gelaufen“, zieht Lahn zufrieden Bilanz. Vor allem der Umzug hatte Glück – pünktlich 15 Minuten vor Beginn hatte der Himmel ein Einsehen und es hörte auf zu regnen. Angesichts der vielfältigen Aufgaben stelle sich für den Verkehrsverein jedoch die Frage, ob man sich nicht neu strukturieren wolle. „Der ganze Aufwand ist ehrenamtlich kaum mehr zu stemmen“, sagt Lahn. Er und der gesamte Verein wollten zuerst ein Fazit ziehen und dann gemeinsam beraten, wie es weitergeht. Denkbar sei, neue Bereiche zu schaffen – wie Werbung oder Presse –, das Personal aufzustocken oder einen hauptamtlichen Geschäftsführer einzustellen. „Die Mittel dazu müssten aus den Einnahmen generiert werden“, sagt Lahn. Das könne bedeuten, dass der Wegezoll steigt.

Das sagt die Polizei zum Schloßfest in Neuburg

Die Neuburger Polizei hatte an den beiden Schloßfest-Wochenenden ebenfalls viel zu tun. Sieben Mal rückte sie wegen Körperverletzungen aus, sie erwischte vier Personen mit geringen Mengen Marihuana, nahm zwei Fahrräder als gestohlen auf und ließ zwei Falschparker in der Ringmeierbucht von einem Abschleppdienst umsetzen, weil sie sich im Sicherheitsbereich des Feuerwerks befanden. Zudem wurden während des Feuerwerks Angehörige der Wasserwacht, die sich auf einem Einsatzboot befanden, am Donaukai von mehreren Unbekannten mit Glasmurmeln beworfen, teilt die Polizei mit. Es kam niemand zu Schaden. Im Gegensatz zur Fensterscheibe eines Bekleidungsgeschäftes, die laut Polizeiangaben beschädigt wurde.

Insgesamt beschreibt die Polizei die Stimmung an den beiden Veranstaltungswochenenden jedoch als „fröhlich und unauffällig“. Lediglich nach Ende der jeweiligen Schloßfesttage sei die Stimmung in der unteren Stadt alkoholbedingt aufgeheizt und teilweise aggressiv gewesen. Von einem ruhigen zweiten Festwochenende spricht auch BRK–Einsatzleiter Maximilian Schaul. Er und sein Team aus 24 Helfern mussten in 50 Fällen kleinere Versorgungen leisten, etwa Bienenstiche oder kleinere Schnittwunden verarzten. „In Anbetracht der Menge an Menschen ist das sehr wenig“, sagt er.

