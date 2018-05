vor 25 Min.

VW-Bus rollt in einen Weiher

In der Nähe von Hagau war ein Auto in einen Weiher gerollt.

Am Sonntag mussten Wasserwacht und Feuerwehr einen Wagen aus einem Weiher bergen. Es war nicht der erste Fall an diesem Wochenende.

Gleich zweimal musste die Wasserwacht in den vergangenen Tagen ausrücken, weil ein Auto in einem Weiher lag. Zunächst am Freitag in Karlskorn, dann gestern in der Nähe des Ingolstädter Ortsteils Hagau.

Dort war vermutlich aus Unachtsamkeit ein VW Bus rückwärts in einen Weiher gerollt und kam erst in einer Tiefe von rund drei Metern zum Stehen. Einsatztaucher der Wasserwacht tauchten zum Auto, während Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr ihren Rüstwagen in Stellung brachten.

Mit Hilfe einer Seilwinde wurde der VW Bus schließlich aus dem Wasser geborgen. Von der Ingolstädter Wasserwacht waren insgesamt sieben Einsatzkräfte, davon fünf Taucher, im Einsatz. (AZ)