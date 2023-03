Bergheimer gründen eine Initiative gegen die zweite Donaubrücke

Plus Die zweite Donaubrücke stößt auf Ablehnung: Eine neue Initiative aus Bergheim will den Bau verhindern. Eine mögliche Verkehrszunahme bereitet den Initiatoren Sorgen.

Die Ortsumfahrung Neuburg mit zweiter Donaubrücke sorgt in Bergheim weiterhin für Unmut. Bei der Sitzung des Gemeinderats im Februar kamen rund 50 Bergheimer in das Feuerwehr- und Bauhofgebäude, um die Debatte über das Bauvorhaben der Neuburger Nachbarn zu verfolgen. Das Gremium gab eine negative Stellungnahme ab und sprach sich damit gegen die derzeitigen Planungen der Neuburger aus. Die Zuhörenden im Saal zeigten sich ebenfalls teils verärgert. Viele Fragen seien ungeklärt, in der Sitzung war davon die Rede, dass das hohe Verkehrsaufkommen aus Neuburg in die Gemeinde umgeleitet werde. Für die Bergheimer heißt das: mehr Verkehr, mehr Lärm, mehr Abgase. Für fünf Bürger war die Sitzung der letzte Anstoß, um sich sichtbar gegen die Brücke zu formieren, wie Mario Dorneburg sagt.

Dorneburg und vier weitere Bergheimer haben die Bürgerinitiative "Keine zweite Osttangente Neuburg an der Donau“ gegründet. Sie lehnen den Bau der Ortsumfahrung ab. "Wir wollen die zweite Osttangente verhindern", schreiben die Initiatoren auf einem Flyer. Zwar hätten sie alle eine einzelne Stellungnahme im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens bei der Regierung von Oberbayern eingereicht, sagt Dorneburg. Jetzt wollen die Bergheimer noch einmal geschlossen auftreten und weitere Mitstreiter für ihre Sache finden. Am Dienstag, 28. März, haben sie zu einer ersten Versammlung in die Dorfhalle Bergheim eingeladen.

"Die Bude wird voll sein", glaubt Tobias Gensberger, Bürgermeister vom Bergheim. Offiziell passen 200 Menschen in die Halle. Auch Gensberger selbst findet die gegenwärtigen Planungen der Neuburger kontraproduktiv. Der Schwerlastverkehr werde von der Bergheimer Spange durch seine Gemeinde verlagert. Dass eine zweite Brücke gebaut werden soll, ist schon länger bekannt. Die Verkehrsprognosen liegen den Bergheimern seit der öffentlichen Auslegung der Planunterlagen im Januar vor. Vorher seien die Zahlen der Gemeinde nicht bekannt gewesen, so der Bürgermeister.

Laut den Initiatoren habe die Osttangente massive Auswirkungen auf die Lebensqualität in Bergheim, Unterstall und Joshofen, heißt es in der Ankündigung für die erste Veranstaltung. Durch die zweite Donaubrücke werde sich der Verkehr auf der Staatsstraße vervielfachen. Die Initiative geht daher von einer erhöhten Unfallgefahr an Kreuzungen aus. Außerdem nehmen durch das erhöhte Verkehrsaufkommen die Feinstaub-Belastung und der Lärm zu, so die Bürgerinitiative.

Durch den Bau der Neuburger Ortsumfahrung sollen laut Verkehrsprognose im Jahr 2030 fast 4000 Fahrzeuge mehr pro Tag durch Bergheim fahren. Die Zahl des Schwerverkehrs steige um etwa 700 Fahrzeuge am Tag. Die Schallschutzwände an der Neuburger Straße seien auf die Mehrbelastung nicht ausgerichtet, hieß es in der Sitzung im Februar.

Mit der Sammlung von Unterschriften will die Initiative nun bei den Verantwortlichen auf sich aufmerksam machen. Die erste Versammlung findet am Dienstag um 19 Uhr in der Dorfhalle Bergheim statt.