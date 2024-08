Vergewaltigung einer Praktikantin: BGH hebt Ingolstädter Urteil auf

Das Landgericht Ingolstadt hat im vergangenen Jahr einen Ingolstädter Unternehmer zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann eine damals 18-Jährige, die in einem seiner Unternehmen als Schülerpraktikantin beschäftigt war, zum Sex gezwungen hatte.

Der Fall wird erneut vor dem Ingolstädter Landgericht verhandelt

Doch jetzt muss das Verfahren neu verhandelt werden. Wie der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Donnerstag bekannt gegeben hat, haben die dortigen Richter das Ingolstädter Urteil vom 28. November des vergangenen Jahres aufgehoben. In der Mitteilung ist von „Fehlern in der Beweiswürdigung“ die Rede. Jetzt wird die Tat vor einer anderen Kammer des Ingolstädter Landgerichts verhandelt. Wann das der Fall sein wird, ist laut eines Gerichtssprechers bislang noch nicht bekannt.

Der Unternehmer selbst hatte die Vorwürfe bis zuletzt bestritten. Es sei zwar Anfang Mai 2022 in den Unternehmensräumen zu sexuellen Handlungen zwischen ihm und der 18-Jährigen aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen gekommen, doch in seinen Augen sei alles einvernehmlich gewesen. Das Gericht unter Vorsitz von Konrad Kliegl war jedoch während des Prozesses zu einer anderen Einschätzung gekommen. Trotz des Urteils musste der Ingolstädter bislang nicht ins Gefängnis, der Haftbefehl gegen ihn ist aktuell außer Vollzug. Nachdem die Tatvorwürfe bekannt geworden sind, saß er allerdings in Untersuchungshaft.