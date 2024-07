Wieder zahlreiche Besucher beim Burgheimer Marktfest

„Es klappt auch ohne Livemusik sehr gut“, meinte Burgheims Zweiter Bürgermeister Andreas Flath zu der Neuerung beim Burgheimer Marktfest. Die 32. Ausgabe beschränkte sich auf Klänge aus der Steckdose an einzelnen Ständen. Tatsächlich drängten auch diesmal wieder die gewohnten Besuchermassen auf den zur Partymeile umfunktionierten Marktplatz. Sie alle warteten sehnsüchtig auf den Doppelschlag der Kirchturmuhr zu 18.30 Uhr. Den dritten Schlag versetzte dann Burgheims Bürgermeister Michael Böhm dem Zapfhahn am ersten Bierfass des Abends. Routiniert und nahezu trocken beförderte das Gemeindeoberhaupt bereits auf Anhieb die Bierleitung in das Holzgefäß des Gerstensaftes und kommentierte „O‘zapft is!“

