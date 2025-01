MKK: Die Restaurierungswerkstatt öffnet ihre Türen

Nach dem Abschluss der letzten Kunstausstellung in den Museumsräumen in der Tränktorstraße startet das Museum für Konkrete Kunst (MKK) in eine spannende Übergangsphase. Unter dem Titel „In Preparation“ widmet es sich im Jahr 2025 dem Thema Transformation und Teilhabe und gibt Einblicke in die umfangreichen Vorbereitungen für den Umzug in den Neubau im Quartier G.

MKK-Restauratorin Julia Steves lässt sich bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen

Im Mittelpunkt steht die Restaurierung ausgewählter Werke, die in der Eröffnungsausstellung des neuen Standorts präsentiert werden sollen. In einem offenen Labor arbeiten Julia Steves, Restauratorin des MKK, und Simone Miller, Restauratorin der Stiftung für Konkrete Kunst und Design, an zentralen Objekten der Sammlung. Angesichts der umfangreichen Sammlung, bestehend aus rund 15.000 Objekten, sind das Sichten, Reinigen, Restaurieren und Probehängen im Vorfeld unerlässlich. Wie das alles funktioniert, können interessierte Kunstfreunde jetzt live mitverfolgen. Die Restauratorinnen geben ihnen einen spannenden Einblick in die umfangreiche Arbeit, die sonst in der Museumsarbeit meist hinter den Kulissen stattfindet.

Unter dem Titel „offenes Labor“ öffnet die Restaurierungswerkstatt im Museum für Konkrete Kunst einmal die Woche ihre Türen für die Öffentlichkeit. Dabei können die Besucherinnen und Besucher nicht nur die Arbeitswelt der Restauratorinnen hautnah erleben, sondern auch Schlüsselwerke der Sammlung aus einer völlig neuen Perspektive betrachten. Das offene Labor im MKK (Tränktorstraße 6-8) öffnet immer mittwochs von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. (AZ)