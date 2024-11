130 Weinliebhaber besuchen Auftakt der Neuburger Weinbörse im Marstall

Es darf wieder probiert werden: Zum Auftakt der 24. Neuburger Weinbörse sind am Freitagabend rund 130 Weinliebhaber in den Marstall gekommen, um verschiedenste Weine aus aller Welt zu verkosten. Gemeinsam mit den Veranstaltern Frank Borgsmüller und Ina Bergbauer-Zagel hat Oberbürgermeister Bernhard Gmehling die traditionsreiche Veranstaltung eröffnet.

Rund 130 Weinliebhaber feiern Eröffnung der Neuburger Weinbörse im Marstall

„Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich eine Lanze für unsere lokalen Weinhändler brechen“, sagt das Stadtoberhaupt in seiner Rede. Nicht irgendein Internethändler belebe mit diesem Event die Stadt und sorge mit Gewerbesteuern für das Gemeinwohl, sondern nur die lokalen Händler, die obendrein fachkundige Beratung und einzigartigen Service böten. „Mein Appell deshalb: Kaufen Sie bei unseren heimischen Händlern. Es darf an diesem Wochenende nicht nur probiert, sondern auch bestellt werden“, scherzt Gmehling.

Der Auftakt der 24. Neuburger Weinbörse am Freitagabend war gut besucht. Besonders auffällig: Schon am Eröffnungsabend kommen auch viele jüngere Weinliebhaber zum Fachsimpeln.

Die Einkaufsliste steht bereits, noch bevor sie an diesem Abend überhaupt Weine probiert hat, sagt Besucherin Nicole Basel und lächelt. „Ich habe geschaut, was noch im Weinkeller steht und beschränke mich auf das, was fehlt.“ Natürlich gebe es viele neue Weine zu verkosten, aber nach einigen Besuchen vergangener Jahre auf der Neuburger Weinbörse kenne sie ihre Lieblings-Weingüter, legt sie sich fest: „Wenn man probiert hat, weiß man doch, was mundet und kann den Wein in den Jahren danach fast blind kaufen. Aber es geht hier ja auch um das Ambiente.“

Neuburger Weinbörse lockt mit vielen verschiedenen Sorten – Besucher probieren Vielfalt

Anders gehen Isolde Dachs und ihre Familie vor. Sie habe sich den Katalog nie vorher angeschaut, er diene nur zur Orientierung zwischen den Ständen, sagt die Neuburgerin und lacht. „Wir probieren uns hier durch ganz verschiedene Sorten. Da ist viel Neues, mit unseren Bestellungen landen wir aber oft wieder bei unseren Lieblings-Rebsorten.“ Ihre Begleiterin Kerstin Bruckner freut sich über die Möglichkeiten, auf der Weinbörse zu experimentieren: „Hier kann ich auch das probieren, was ich im Weinhandel nicht anpacken würde. Einfach, weil ich hier von verschiedensten Weinen mal nur ein Gläschen kosten kann!“

Sie sind seit Jahren Stammgäste auf der Neuburger Weinbörse: Isolde Dachs, Sophia Dachs und Kerstin Bruckner. Im Hintergrund Weinhändler Frank Borgsmüller und sein Team. Foto: Anika Zidar

Es sei faszinierend, wie viele unterschiedliche Aromen aus den Rebsorten herauskommen, findet Dachs. Um eine möglichst große Vielfalt zu verkosten, nippen sie und ihre beiden Begleiterinnen nur immer kurz an den jeweiligen Gläsern und tauschen sie danach aus. Die Spucknäpfe, die an jedem Stand für Weinliebhaber bereitstehen, die nur Aromen verkosten wollen, ohne den Wein zu trinken, nutzen sie aber nicht. „Das wäre ja schändlich, den guten Tropfen einfach wegzugeben! Das kommt für mich nur infrage, wenn mir ein Wein so gar nicht schmeckt.“

Neuburger Weinbörse: Winzer und Weinliebhaber genießen das Flair des Marstalls

Je später der Abend, desto mehr Gäste strömen in den Neuburger Marstall. Anke Kinskofer sitzt am Freitagabend an der Kasse und stellt fest: „Heute sind es auffallend viele junge Leute. Das zeigt, dass wirklich Interesse am Wein herrscht – und nicht nur an der Party.“ In früheren Jahren seien freitags zur Eröffnung vor allem geladene Gäste und ein älteres Publikum gekommen, erst am Samstag, wenn in der Oberen Altstadt auch die Boxenstallparty steigt, seien auch Jüngere gekommen.“

Veranstalter Markus Zagel freut sich über das Interesse und sagt: „Kurz nach Eröffnung ist es meist noch etwas leerer, aber dafür ist mehr Raum für Beratung und Austausch. Je später der Abend, desto berauschter die Gäste und desto besser die Stimmung.“ Seine Frau Ina Bergbauer-Zagel stellt das besondere Flair des Neuburger Marstalls heraus: „Viele unserer Winzer sagen, so ein tolles Ambiente wie hier gäbe es auf keiner anderen Messe.“

Für die Schmankerl zum Wein sorgen auf der Neuburger Weinbörse auch in diesem Jahr die „Fleißigen Bienen", die ihre Häppchen zugunsten unseres Leserhilfswerks, der Kartei der Not, verkaufen. Foto: Anika Zidar

Gegen halb acht sind die meisten Stände schon sehr gut gefüllt. Großer Andrang herrscht auch bei den „Fleißigen Bienchen“, die mit einem Buffet an deftigen Schmankerln für eine gute Grundlage vor und während des Weinkonsums sorgen. „So viel wie heute haben wir noch nie auf der Neuburger Weinmesse verkauft. Es kann passieren, dass wir bald ausverkauft sind“, sagt Angela Meilinger erstaunt. Ihre Häppchen bereiten sie und ihr Team ehrenamtlich zu und verkaufen sie zugunsten unseres Leserhilfswerks, der Kartei der Not.