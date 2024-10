Handwerkskunst und Deko in der Dürnitz

Gute Resonanz fand am Wochenende der Kunsthandwerkermarkt im Neuburger Schloss. Vor allem am Sonntag schauten Besucherinnen und Besucher aus Neuburg und Umland in der Altstadt vorbei. Die Händler boten in der Kleinen und Großen Dürnitz ein breites Kompendium von einfachen Dekoartikeln über Schmuck, Wellnessangebote, Alpakawolle und Seidenstoffe bis zu Ölbildern an.

Der Erlös des Kuchenverkaufs kommt der Kartei der Not zugute

Die „Fleißigen Bienen“ versorgten die Gäste mit Kaffee und Kuchen, der Erlös geht an die Kartei der Not. Mit dem Standort Neuburg sei sie immer sehr zufrieden, sagte Veranstalterin Manuela Schröder aus Friedberg. Früher selbst als Ausstellerin unterwegs, organisiert sie mittlerweile 20 Messen und Märke im Jahr, die nächsten in Augsburg, Schwabmünchen und Inchenhofen. (AZ)