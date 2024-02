Ingolstadt

Audi schenkt der Stadt Ingolstadt einen historischen Bernsteinschatz

Plus Audi schenkt das Bernstein-Collier, das 1996 auf dem Werksgelände gefunden wurde, der Stadt Ingolstadt. Noch immer umgeben den Schmuck viele Geheimnisse.

Von Manfred Dittenhofer

Ingolstadt 1996 war der Fund eine kleine Sensation und seither hat sich diese Sensation noch gesteigert. Auf dem Audi-Werksgelände war bei Bauarbeiten im Norden der Stadt ein umfangreicher Bernsteinschatz gefunden worden. Damals bereits hatte die Zusammenarbeit zwischen dem Automobilhersteller und dem Landesamt für Denkmalschutz geklappt, sodass im Vorfeld der Baumaßnahmen umfangreiche archäologische Grabungen durchgeführt werden konnten, durch die der Fund gesichert werden konnte. Das Ergebnis: Über 18.000 Einzelfunde. Die Rekonstruktion des dabei aufgetauchten Bernstein-Colliers war seither als Leihgabe von Audi im Stadtmuseum Ingolstadt ausgestellt. Am Donnerstag nun schenkte Audi den gesamten Fund der Stadt.

Das Bernstein-Collier ist im Stadtmuseum in Ingolstadt zu sehen

„Ich stehe heute hier nicht nur als Werkleiter von Audi in Ingolstadt“, bekannte Siegfried Schmidtner: „Ich bin auch gebürtiger Ingolstädter und war schon als Bub im Stadtmuseum. Nun geben wir etwas an die Stadt, was allen Ingolstädtern gehören soll.“ Audi liege die Zusammenarbeit mit der Stadt und der Region laut Schmidtner sehr am Herzen. „Wir bauen nicht nur Autos, wir engagieren uns auch sozial und kulturell.“

