Tausende feiern bei Audi ein großes Familienfest

Zigtausende von Gästen haben am Samstag auf dem Audi-Werksgelände ein großes Familienfest gefeiert. Checker Tobi, Roboter und Rennautos begeisterten die Besucher.

Der größte Star bei den Kleinen war unbestritten Checker Tobi. Unzählige Kinder drängelten sich vor der Bühne, um einen Blick auf dem Moderator zu erhaschen und vielleicht sogar ein Autogramm zu ergattern.

68 Bilder Tausende Gäste feiern beim Audi-Familientag: Das sind die Bilder Foto: Luzia Grasser

Doch es gab noch ganz andere Stars beim großen Familientag von Audi in Ingolstadt, Neuburg und Münchsmünster.

Tausende Besucherinnen kamen zum Audi-Familientag nach Ingolstadt und Neuburg

Am Samstag waren zigtausende von Besucherinnen und Besuchern auf das Werksgelände gekommen, um einen Blick hinter die Kulissen des Autobauers zu werfen. Moderne Roboter, historische Automobile und futuristische Technik standen im Mittelpunkt des Festivals. Audi-Mitarbeitende konnten ihren Familien ihren Arbeitsplatz zeigen, außerdem gab es zahlreiche Mitmachstationen.

In Neuburg konnten die Gäste bei Audi über die Rennstrecke rasen

Mutige konnten sich mit einem Robocoaster durch die Luft wirbeln lassen, VR-Brillen ermöglichten einen Blick in die Zukunft des Autos. Ein besonderes Erlebnis gab es in Neuburg: Dort konnten Besucherinnen und Besucher in Sportwagen über die Rennstrecke rasen.

Lesen Sie dazu auch