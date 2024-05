Bekommt Ingolstadt einen vierten Bahnhalt?

Der Ingolstädter Stadtrat möchte, dass Züge der Donautalbahn künftig auch am Gewerbegebiet Weiherfeld halten. Jetzt wird das Vorhaben geprüft.

Die Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG), die den Regional- und S-Bahn-Verkehr in Bayern plant, finanziert und kontrolliert, wird in den kommenden Wochen eine Verkehrsstudie für die Donautalbahn zwischen Regensburg, Ingolstadt und Donauwörth auf den Weg bringen. Ein wichtiges Element dieser Studie wird die Prüfung von zusätzlichen Bahnhaltepunkten entlang dieser Schienenstrecke sein.

Aus Ingolstädter Sicht steht dabei besonders ein möglicher Bahnhalt am Weiherfeld im Fokus. Der Stadtrat hat jedenfalls in seiner April-Sitzung deutlich gemacht, dass ein großes Interesse an einer neuen Bahn-Haltestelle im Süden der Stadt besteht. Diese soll nun in die Prüfung einbezogen werden.

Bei Zuchering gibt es bereits einen Gleisanschluss für einen möglichen Bahnhalt

Für einen vierten Bahnhalt im Süden der Stadt Ingolstadt spricht die optimale Lage und die bereits bestehende Gleisinfrastruktur des sogenannten ”Betriebsbahnhofs Seehof", heißt es in einer Mitteilung der Stadt Ingolstadt. Dort werden auf Höhe des Gewerbegebiets „Weiherfeld“ zwei Bahnlinien (aus Richtung Augsburg und Neuburg-Donauwörth kommend) zusammengefasst, die Bahn hat bereits in den 1990er Jahren Weichen und Signaltechnik verbaut.

Im Dezember wurde der Bahnhalt bei Audi eingeweiht. Vielleicht kommt jetzt ein weiterer im Süden der Stadt dazu. Foto: Luzia Grasser

"Für die umliegenden Orte Zuchering, Oberstimm und Karlskron würde ein neuer Bahnhalt direkt am Gewerbegebiet Weiherfeld verbesserte Möglichkeiten zur Nutzung des ÖPNV bieten", heißt es vonseiten der Stadt. Auch würde ein neuer Bahnhalt für Unternehmen ein weiteres starkes Argument darstellen, im Weiherfeld neue Arbeitsplätze zu schaffen.

Oberbürgermeister Christian Scharpf bekräftigt: „Es wäre sehr zu begrüßen, könnten wir den ÖPNV für Ingolstadt und die Region durch einen zusätzlichen Bahnhalt noch attraktiver gestalten. Ich freue mich über das deutliche Signal des Stadtrates, die BEG um die Prüfung zu bitten. Auf deren Ergebnis sind wir sehr gespannt.“

Der Bahnhalt am Weiherfeld soll an den ÖPNV angebunden werden

Unterstützung sagt er bereits für den Fall der Realisierung zu: „Sowohl die Stadt Ingolstadt als auch die Stadtbus Ingolstadt unterstützen ein solches Vorhaben tatkräftig. Sollte der Haltepunkt Weiherfeld kommen, wollen wir eine moderne Infrastruktur für Pendler, Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und E-Bikes, sowie eine Vernetzung mit dem ÖPNV schaffen." Ein neuer Bahnhalt in der Nähe des ehemaligen Bahnhofs Zuchering könnte mit den Buslinien 11 und 22 auch an das Busnetz der Stadt Ingolstadt angeschlossen werden.

Neu ist die Idee eines Bahnhalts im Weiherfeld nicht. Bereits vor zehn Jahren hatte die ödp einen entsprechenden Antrag im Ingolstädter Stadtrat eingereicht, der hatte sich damals auch einstimmig für eine Prüfung entschieden. Geworden ist seitdem daraus allerdings nichts.

Dennoch hat sich in den vergangenen Jahren in Sachen Bahnhalt in der Region einiges getan. Seit dreieinhalb Jahren gibt es in Brunnen im Kreis Neuburg-Schrobenhausen einen Zustieg bei der Paartalbahn, im Dezember 2019 war "Audi Ingolstadt" neben dem Haupt- und dem Nordbahnhof als dritte Bahnstation in Ingolstadt eröffnet worden. Mit dem Fahrplanwechsel 2027 sollen die Züge dort im Halbstundentakt verkehren. (AZ, rilu)