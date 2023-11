CHE-Ranking: Studierende loben die Uni in Ingolstadt

Der BWL-Master an der Uni in Ingolstadt gehört zu den besten deutschlandweit. Das jedenfalls sagen die Studierenden.

Das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) hat ein neues Ranking veröffentlicht, in dem es speziell Masterstudiengänge mit wirtschaftlicher Ausrichtung untersucht. Für die Masterstudierenden an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät Ingolstadt (WFI) der Uni Eichstätt-Ingolstadt (KU) gehört das dortige Studienangebot zu den zehn besten im bundesweiten Vergleich. Im Urteil der Befragten rangieren die BWL-Masterangebote der WFI in den erhobenen Teilbereichen in der Spitzengruppe. Auch bei letzten Ranking vor drei jahren schnitt die Uni ähnlich gut ab. Im neuen Vergleich der Masterangebote werden mehr als ein Dutzend verschiedene Kriterien – Studierendenurteile und Fakten – erfasst. Laut CHE haben an der aktuellen Befragung bundesweit mehr 11.000 Studierende teilgenommen.

Studierende der Uni in Ingolstadt geben der Studiensituation gute Noten

Die Masterstudentinnen und -studenten der WFI loben nicht nur die allgemeine Studiensituation, sondern auch die Breite des Lehrangebotes, die Möglichkeit zur individuellen Schwerpunktsetzung und die inhaltliche Abstimmung von Lehrveranstaltungen. Auch die kurze Studiendauer sowie die Größe der Lehrveranstaltungen beurteilen die Befragten an der WFI positiv. Während des Studiums erfahren die Befragten im Vergleich eine deutlich höhere Hilfe bei der Vernetzung unter den Studierenden und schätzen besonders die studienbegleitende Unterstützung bei fachlichen und organisatorischen Fragen sowie die Zugänglich von Lehrmaterialien.

Positiv beurteilen sie außerdem die breiten Möglichkeiten, schon im Studium an Forschungsprojekten mitzuwirken und die Einbeziehung von aktuellen Forschungsergebnissen in die Lehrveranstaltungen. Einhergehend damit schildern im Vergleich zum Durchschnitt insbesondere Studierende der WFI den Praxisbezug und die Relevanz der Lehrveranstaltungen für spätere Berufsfelder als besonders ausgeprägt.

Wer darüber hinaus Erfahrungen im Ausland sammeln will, ist laut dem Urteil der Befragten an der KU ebenfalls gut aufgehoben: Die Unterstützung und Beratung für ein Auslandssemester und die Anerkennung der dort erbrachten Leistungen, die Vermittlung von internationalen Praktikumsplätzen oder die Hilfe bei der Suche nach finanzieller Unterstützung für Auslandsaufenthalte empfinden sie als deutlich stärker.

Weitere Informationen zum Masterstudium an der WFI gibt es unter www.ku.de. Die Bewerbung für einige Angebote startet ab dem 1. Dezember. (AZ)

