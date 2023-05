Hochschulranking: So schneidet die Uni Eichstätt-Ingolstadt ab

Wer Betriebswirtschaft in Ingolstadt studiert, der ist meist zufrieden mit seinem Studium. Das sagt jedenfalls ein aktuelles Hochschulranking.

Erneut haben die Studierenden der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) beim aktuellen Ranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) gute Noten für das Studienangebot und die Studienbedingungen an der KU vergeben. Das teilt die KU mit. In diesem Jahr hat das CHE unter anderem das Fach Betriebswirtschaftslehre genauer unter die Lupe genommen. Dabei landet die Uni in fast jeder Kategorie in der Spitzengruppe.

Die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der KU befindet sich in Ingolstadt. Die jungen Menschen, die dort Betriebswirtschaft studieren, beurteilen die Betreuung durch die Dozierenden, die Unterstützung im Studium und beim Einstieg in die Praxis als besonders gut: Die Befragten loben die angemessenen Gruppengrößen in Lehrveranstaltungen sowie das soziale Klima zwischen Studierenden und Lehrenden. Sie schätzen die Erreichbarkeit von Dozierenden und deren Angebote zur Nachbesprechung von Klausuren, Hausarbeiten oder Referaten. Ebenfalls als überdurchschnittlich gut bewerten sie die Qualität und Zugänglichkeit von Materialien für die Lehrveranstaltungen. Zudem hoben die Studierenden als besonders positiv hervor die Unterstützung, die sie beim Absolvieren von Praktika erhalten, sowie die Vernetzungsmöglichkeiten mit Firmen in Form von Recruiting-Messen oder Stellenbörsen. Überdurchschnittlich gut schnitt auch die Unterstützung und Beratung bei Auslandsaufenthalten ab – die Partnerhochschulen empfinden die Studierenden als attraktiv, die Vermittlung von Praktikumsplätzen im Ausland funktioniert laut CHE-Ranking sehr gut.

Für Betriebswirtschaft in Ingolstadt gab's beim Ranking 4,3 von fünf Sternen

Insgesamt gab es 4,3 von fünf Sternen bei der Bewertung der allgemeinen Studiensituation. Allerdings wünschen sich die Studierenden etwas mehr Unterstützung am Studienanfang, hier landet die Uni nur im Mittelfeld. Genauso wie bei den Forschungsgeldern pro Wissenschaftler.

Auch die Studierenden der Sozialen Arbeit an der KU waren dazu aufgerufen, sich an der CHE-Befragung zu beteiligen. Hier gab's allerdings nur 3,7 von fünf Sternen bei der Bewertung der allgemeinen Studiensituation. Die Studierenden loben die Atmosphäre an der Universität sowie die Kontakte der KU zu attraktiven Partnerhochschulen im Ausland. Zusätzlich stufen sie die Vermittlung von Praktikumsplätzen im Ausland als überdurchschnittlich gut ein. Wie auch die Studierenden der Betriebswirtschaftslehre ordnen sie die Hilfe beim Einstieg in den Beruf als sehr effektiv ein. An der Bibliothek schätzen sie besonders die Aktualität des Bestands sowie die Verfügbarkeit von Arbeitsplätzen. Einige von ihnen wünschen sich aber eine bessere Unterstützung am Anfang des Studiums oder mehr Möglichkeiten zum digitalen Lernen.

Weiterführende Informationen zum Studienangebot der KU im Bereich Betriebswirtschaftslehre gibt es online unter www.ku.de/wfi. Interessierte für die Angebote der Fakultät für Soziale Arbeit erhalten Informationen unter www.ku.de/swf.

Details zum Hochschulranking gibt es unter www.che-ranking.de.