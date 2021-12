Unbekannter spricht in Gerolfing Achtjährigen an: Polizei hat eine Spur

Vor Weihnachten wollte ein Unbekannter einen Buben in sein Auto locken. Jetzt hat die Polizei in Ingolstadt eine heiße Spur.

Eine Woche vor Weihnachten, am 16. Dezember, hat ein bislang unbekannter Mann in Gerolfing versucht, einen achtjährigen Jungen mit Süßigkeiten in seinen Lieferwagen zu locken. Doch der Junge reagierte laut Polizei vorbildlich: Er rannte weg und erzählte alles seiner Mutter. Die Polizei fahndete nach dem Unbekannten und hat jetzt offenbar eine Spur.

Zeugen konnten Hinweise auf den Lieferwagen des vermutlichen Kinderansprechers geben

Nach Auskunft einer Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord haben sich Zeugen gemeldet, die Hinweise geben konnten auf das Fahrzeug und auch dessen Halter. Diese werden aktuell vom Fachdezernat überprüft. Allerdings haben die Beamtinnen und Beamten den Halter noch nicht angetroffen. Seit diesem Vorfall ist es nach Auskunft der Polizei zu keinen weiteren vergleichbaren Fällen gekommen.

Besorgte Eltern können sich bei der Polizei melden

Besorgte Eltern, deren Kinder von einer unbekannten Person angesprochen werden, sollen sich aber bei der Polizei melden. Dies gilt auch für den Fall, dass sie entsprechende Beobachtungen machen. (ands/rilu)

