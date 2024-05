Jetzt red i in Ingolstadt: Es geht um die Zukunft der Arbeit

Bei der Sendung "Jetzt red i" des Bayerischen Rundfunks kommen am 15. Mai Hubert Aiwanger und IG-Metall-Chefin Christiane Benner nach Ingolstadt.

Am Mittwoch, 15. Mai, kommt der Bayerische Rundfunk mit seiner Sendung "Jetzt red i" nach Ingolstadt. Das Thema lautet "Zoomer kommen, Boomer gehen – Wie wollen wir in Zukunft arbeiten?" Im Mittelpunkt stehen dabei verschiedene Fragen: Ist die Einführung der Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich finanzierbar? Wie muss sich die Arbeitswelt in Zeiten von Fachkräftemangel und Wirtschaftskrise verändern? Schaffen flexiblere Arbeitszeitmodelle eine höhere Produktivität?

Hubert Aiwanger kommt zu "Jetzt red i" nach Ingolstadt

Darüber diskutieren Bürgerinnen und Bürger live in der Turnhalle der August-Horch-Schule unter anderem mit Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und IG-Metall-Chefin Christiane Benner. Die Sendung beginnt um 20.15 Uhr. (AZ)

