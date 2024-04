Literaturtage mit einer Nobelpreisträgerin und lauter magischen Tieren

Vor 50 Jahren starb die Ingolstädter Schriftstellerin Marieluise Fleißer. Die diesjährigen Literaturtage widmen sich der Autorin in besonderem Maße.

Die Ingolstädter Literaturtage stehen dieses Jahr ganz im Zeichen von Marieluise Fleißer, deren Todestag sich zum 50. Mal jährt. Das Lesefestival startet am Freitag, 19. April und wird von der aktuellen Marieluise-Fleißer-Preisträgerin Lena Gorelik eröffnet. An diesem Abend stellt sie ein Zitat von Fleißer in den Fokus: „Für mich ist es die Frauenfrage“. Zu diesem „alten“ Thema lesen „neue“ Texte Charlotte Gneuß, Karen Köhler und Olivia Wenzel.

Am 19. April werden die Ingolstädter Literaturtage eröffnet

Die Eröffnung der Literaturtage ist gleichzeitig Auftakt für das Festival im Festival. Dazu hat Lena Gorelik die Autorinnen Adania Shibli („Eine Nebensache“) und Nicole Seifert („Einige Herren sagten was dazu“) geladen. Zudem stellen drei Autorinnen bei einer Performance-Lesung den Kollektivroman „Wir kommen“ vor, in dem sich 18 Autorinnen und Autoren aus mehreren Generationen gemeinsam über Sexualität und Begehren austauschen.

Lena Gorelik ist die aktuelle Marieluise-Fleißer-Preisträgerin. Foto: Charlotte Troll

Neben Lena Gorelik stehen in diesem Gedenkjahr weitere Marieluise-Fleißer-Preisträgerinnen und -Preiträger auf dem Programm: Christoph Ransmayr („Als ich noch unsterblich war“), Gert Heidenreich („Das Meer - Atlantischer Gesang“), Petra Morsbach („Justizpalast“), Iris Wolff („Lichtungen“) und die Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller („Der Beamte sagte“). Die szenische Lesung mit Renate Knollmann (Text von Kerstin Specht) dreht sich ebenfalls um Marieluise Fleißer.

Außerdem liest Akos Doma aus seinem Roman „Das Haus in Limone“. Speziell Kinder, aber auch Erwachsene können sich auf die Lesung mit Margit Auer und ihrer „Schule der magischen Tiere“ freuen. Den Abschluss des Festivals macht Martin Muser, der aus seinem Psychothriller „WEIL.“ für Jugendliche liest.

Christoph Ransmayr liest bei den Literaturtagen in Ingolstadt aus "Als ich noch unsterblich war" Foto: Robetr Brembeck

Zudem bieten die Literaturtage bei verschiedenen Veranstaltungen auch dem Nachwuchs sowie der regionalen Szene eine Bühne.

Abgerundet wird das Programm der diesjährigen Literaturtage durch zwei Workshops. Die Teilnehmer/-innen können einen Rap- sowie einen Poetry- und Performance-Workshop besuchen und ihre Ergebnisse im Rahmen einer Abschlussveranstaltung am Samstag, 27. April dem Publikum präsentieren.

Nobelpeisträgerin Herta Müller Foto: Chaperon





Eröffnung durch die aktuelle Marieluise-Fleißer-Preisträgerin Lena Gorelik und den Autorinnen Charlotte Gneuß , Karen Köhler und Olivia Wenzel – Lesung und Gespräch (Freitag, 19. April, 20 Uhr, Lechner-Museum)

durch die aktuelle Marieluise-Fleißer-Preisträgerin und den Autorinnen , und – Lesung und Gespräch (Freitag, 19. April, 20 Uhr, Lechner-Museum) Festival im Festival: Adania Shibli - „Eine Nebensache“ – Lesung und Gespräch (Samstag, 20. April, 20 Uhr, Lechner-Museum)

- „Eine Nebensache“ – Lesung und Gespräch (Samstag, 20. April, 20 Uhr, Lechner-Museum) Festival im Festival: „Wir kommen“ – Präsentation eines Kollektivromans mit anschließendem Gespräch (Sonntag, 21. April, 20 Uhr, Lechner-Museum)

mit anschließendem Gespräch (Sonntag, 21. April, 20 Uhr, Lechner-Museum) Festival im Festival: Nicole Seifert - „Einige Herren sagten was dazu“ – Lesung und Gespräch (Montag, 22. April, 20 Uhr, Lechner-Museum)

- „Einige Herren sagten was dazu“ – Lesung und Gespräch (Montag, 22. April, 20 Uhr, Lechner-Museum) Margit Auer (Kinderlesung) – „Die Schule der magischen Tiere“ (Mittwoch, 24. April, 16 Uhr, Fronte 79)

(Kinderlesung) – „Die der magischen Tiere“ (Mittwoch, 24. April, 16 Uhr, Fronte 79) Christoph Ransmayr – „Als ich noch unsterblich war“ (Donnerstag, 25. April, 20 Uhr, Kulturzentrum neun)

– „Als ich noch unsterblich war“ (Donnerstag, 25. April, 20 Uhr, Kulturzentrum neun) Gert Heidenreich – „Das Meer – Atlantischer Gesang“ (Freitag, 26. April, 20 Uhr, Neue Welt )

– „Das Meer – Atlantischer Gesang“ (Freitag, 26. April, 20 Uhr, ) Preisverleihung Schreibwettbewerb (Sonntag, 28. April, 14 Uhr, Stadtbücherei)

(Sonntag, 28. April, 14 Uhr, Stadtbücherei) Akos Doma - „Das Haus in Limone“ (Montag, 29. April, 20 Uhr, Café Himmelblau)

- „Das Haus in Limone“ (Montag, 29. April, 20 Uhr, Café Himmelblau) Petra Morsbach – „Justizpalast“ (Dienstag, 30. April, 20 Uhr, Harderbastei)

– „Justizpalast“ (Dienstag, 30. April, 20 Uhr, Harderbastei) Szenische Lesung mit Renate Williams („ Marieluise . Ein Bericht“ von Kerstin Specht ); musikalische Begleitung: Benedikt Streicher (Mittwoch, 1. Mai, 20 Uhr, Altstadttheater)

(„ . Ein Bericht“ von ); musikalische Begleitung: (Mittwoch, 1. Mai, 20 Uhr, Altstadttheater) Iris Wolff – „Lichtungen“ (Donnerstag, 2. Mai, 20 Uhr, VHS )

– „Lichtungen“ (Donnerstag, 2. Mai, 20 Uhr, ) Literarische Nacht (Freitag, 3. Mai, 19 Uhr, Neue Welt )

(Freitag, 3. Mai, 19 Uhr, ) Herta Müller - „Der Beamte sagte“ (Samstag, 4. Mai, 20 Uhr, Kulturzentrum neun)

- „Der Beamte sagte“ (Samstag, 4. Mai, 20 Uhr, Kulturzentrum neun) Martin Muser (Jugendbuch-Lesung) - „WEIL.“ (Sonntag, 5. Mai, 18 Uhr, Fronte 79)

(Jugendbuch-Lesung) - „WEIL.“ (Sonntag, 5. Mai, 18 Uhr, Fronte 79) Workshops: Rap-Workshop sowie Poetry- und Performance-Workshop

Weitere Informationen zu den Literaturtagen gibt es unter www.kulturamt-ingolstadt.de.