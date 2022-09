Nach Kostenexplosion und Querelen: Neue Hiobsbotschaft bei der Donautherme

Im Oktober sollte das ehemalige Wonnemar in Ingolstadt nach über drei Jahren wieder eröffnen. Doch daraus wird nichts. Schuld sind aber nicht die Energiepreise.

Das lange Warten hat jetzt doch noch kein Ende. Die Donautherme – das frühere Wonnemar – sollte nach einer jahrelangen Sanierung am 28. Oktober endlich wieder eröffnen. Doch daraus wird jetzt nichts. Und das liegt nicht an den Energiepreisen, sondern an massiven Lieferschwierigkeiten auf der Baustelle. Jetzt hoffen die Stadtwerke Ingolstadt (SWI), deren Tochter, die Stadtwerke Ingolstadt Freizeitanlagen GmbH, die Donautherme betreiben wird, dass es mit einem Eröffnungstermin zumindest noch vor den Weihnachtsferien klappen wird. Doch sicher ist auch das nicht, wie Thomas Hehl, Chef der Freizeitanlagen GmbH, betont: "Wir versuchen, noch in diesem Jahr zu eröffnen."

Wie die Donautherme einmal aussehen soll, ist bereits zu erahnen. Foto: Andreas Zidar

Auf der Baustelle der Donautherme in Ingolstadt gibt es viele Lieferprobleme

Nahezu jede Woche, sagt Hehl, komme es auf der Baustelle zu Lieferverzögerungen. Irgendwie versuche man immer, die Probleme abzufangen, indem man nach Alternativen, beispielsweise von anderen Herstellern, suche.

Ein Blick in die künftige Donautherme: Hier soll einmal geplanscht und geschwommen werden. Nur wann, ist noch nicht klar. Foto: Thomas Michel/Stadt Ingolstadt

Doch immer klappt auch das nicht. Die neuerliche Verzögerung hängt vor allen Dingen an drei Heizungspumpen. Sie sollen einmal für die Wärme im gesamten Bad sorgen und hätten im August geliefert werden sollen. Eigentlich. Wann sie jetzt eingebaut werden können, kann laut Hehl aktuell noch niemand sagen. Einen neuen Liefertermin gibt es noch nicht.

Die zurzeit explodierenden Energiepreise hätten allerdings nichts mit der Verschiebung des Eröffnungstermins zu tun, erklärt Thomas Hehl. Denn die Donautherme wird nicht mit Gas, sondern mit Fernwärme beheizt. Die Abwärme kommt in Ingolstadt von der Müllverwertungsanlage (MVA) in Mailing und von der Gunvor-Raffinerie.

Das Wonnemar in Ingolstadt war im Jahr 2003 eröffnet worden

Der verschobene Eröffnungstermin ist eine weitere Hiobsbotschaft rund um das ehemalige Wonnemar, das im Jahr 2003 eröffnet worden war.

Im Sommer 2019 war es geschlossen worden, ein halbes Jahr später sollte es wiedereröffnen. Komplett runderneuert, mit einem modernen Thermenbereich und einer attraktiven Rutschenanlage. Doch daraus ist nichts geworden. Der Eröffnungstermin hat sich immer weiter nach hinten verschoben. Es gab Unstimmigkeiten zwischen Betreiber und Baufirma, dann kam Corona dazu, schließlich die Insolvenz des Wonnemar-Betreibers. Am Ende haben die Ingolstädter Stadtwerke das Bad übernommen. Begleitet war all dies von Kostensteigerungen. War vor der Sanierung noch von 16 Millionen Euro Baukosten die Rede, liegt der aktuelle Betrag bei 38 Millionen Euro. Erst in diesem Jahr musste die Stadt noch einmal sechs Millionen Euro zuschießen. Grund für die weiteren Kosten waren insbesondere versteckte Mängel am Gebäude und an der Technik. Dies hat vor allem Arbeiten im Bereich Gastronomie, Sauna, Anlagentechnik und Brandschutz betroffen. (rilu)