Sexueller Missbrauch: Priester kommt mit Bewährungsstrafe davon

Plus Am Landgericht Ingolstadt war ein Priester angeklagt, weil er einen Ministranten gefesselt und im Intimbereich berührt hat. Sexueller Missbrauch? So hat der Richter entschieden.

Von Andreas Müller

"Deviant ist nicht delinquent", erklärte Verteidiger Nikolai Odebralski in seinem Plädoyer am Freitag und beantragte Freispruch für den 57-jährigen Pfarrer. Das Ingolstädter Landgericht war hingegen davon überzeugt, dass das, was der Geistliche mit einem Ministranten vor über 15 Jahren im Pfarrhaus einer Kirchengemeinde im Landkreis Pfaffenhofen gemacht hat, nicht nur von der sozialen Norm abweicht, was "deviant" meint, sondern auch strafbar ist. Deshalb hat die Berufungskammer den 57-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten verurteilt und damit die erstinstanzlich verhängte Strafe der Höhe nach bestätigt - jedoch zur Bewährung ausgesetzt.

Gestützt hat das Gericht das Urteil vor allem auf die Aussage des damaligen Ministranten. Nach der Taufe und dem Eintritt in den Ministrantendienst habe sich der Kontakt zum Angeklagte "immer weiter intensiviert", begründete der Vorsitzende Richter Ingo Desing das Urteil. Der Pfarrer habe sich für den Jungen zu einem "väterlichen Mentor" entwickelt, ja sogar zu einem "Ersatzvater". Als der Geistliche von den sportlichen Aktivitäten des damals 14-Jährigen erfahren habe, habe er ihn aufgefordert, sich bis auf die Unterhose auszuziehen, dann seine Muskeln und Gliedmaßen vermessen, und ihm gesagt, dies müsse "unter uns bleiben". Mindestens viermal sei es zu solchen Vermessungen gekommen. Das sei zwar "leicht befremdlich", kommentierte Desing, aber noch nicht strafbar. Sehr wohl strafbar sei hingegen das, was kurz vor oder nach einer Wallfahrt nach Lourdes passiert sei: Der Angeklagte habe den wiederum bis auf die Unterhose entkleideten Ministranten im Pfarrhaus auf einer Liege gefesselt und "um den Intimbereich herum berührt". Dabei sei es nicht, wie vom Pfarrer angegeben, um die Anwendung physiotherapeutischer Kenntnisse gegangen, sondern um das "Ausleben sexueller Neigungen", wurde Richter Desing deutlich. Auch wenn dem jungen Mann die zeitliche Einordnung schwer gefallen sei: Daran, dass sich die Vorfälle vor seinem 16. Geburtstag ereignet haben, bestünde keine Zweifel.

