Taschendiebe stehlen zwei Geldbörsen auf dem Ingolstädter Volksfest

Auf dem Herbstvolksfest in Ingolstadt ist es am Samstag zu zwei Diebstählen von Geldbörsen gekommen. Laut Polizei musste gegen 18.30 Uhr eine 66-jährige Ingolstädterin das Fehlen ihres Geldbeutels feststellen. Dieser war in ihrem Rucksack verstaut, welchen sie während ihres Aufenthaltes auf dem Festgelände am Rücken trug. Ein bislang unbekannter Täter schaffte es unbemerkt die Geldbörse zu entwenden.

Diebstähle auf dem Ingolstädter Volksfest: Polizei sucht Zeugen

Im Zeitraum von 23 Uhr bis Mitternacht ereignete sich ein weiterer Taschendiebstahl auf dem Volksfestgelände. In einem unbeobachteten Moment machte sich ein unbekannter Täter an der abgelegten Handtasche einer 23-Jährigen aus Karlshuld zu schaffen und entnahm daraus deren Geldbeutel. Im Anschluss zahlte er mit der darin enthaltenen Girocard mittels kontaktlosen Bezahlens Waren im Gesamtwert von 60 Euro, teilt die Polizei mit.

Der Gesamtschaden der beiden Diebstähle beläuft sich demnach auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Die Polizei rät zu großer Vorsicht bei mitgeführten Rucksäcken und Handtaschen, insbesondere bei dem Aufenthalt in größeren Menschenmengen. Die Polizeiinspektion Ingolstadt bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0841/9343-2222. (AZ)