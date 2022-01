Ingolstadt

vor 41 Min.

Verdacht auf gefälschte Impfpässe: Ergebnis der Blutproben ist da

Plus Eine Ärztin aus Ingolstadt soll Impfpässe gefälscht haben. Einigen Patienten ist deshalb im Rahmen von Hausdurchsuchungen Blut abgenommen wurden.

Von Luzia Grasser

Es war Anfang Dezember, als Polizei und Staatsanwaltschaft in der Region an 14 Haustüren klingelten – mit einem Durchsuchungsbeschluss in der Hand. Zeugen hatten die Ermittler nämlich zuvor auf eine Ärztin aus Ingolstadt aufmerksam gemacht, die gefälschte Impfpässe ausgestellt haben soll. Nun also standen die Beamten vor der Tür von Patientinnen und Patienten der Frau.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen