Verkaufsoffener Sonntag nun im September

Nach dem sich der Ingolstädter Stadtrat in einer früheren Sitzung gegen einen verkaufsoffenen Sonntag ausgesprochen hat, bekommt die Stadt nun doch einen.

In Ingolstadt wird es heuer nun doch einen verkaufsoffenen Sonntag geben. Und zwar am 24. September, wenn auch das Herbstvolksfest stattfindet. An diesem Sonntag werden die Geschäft in der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr geöffnet sein. Der Stadtrat hat die Verkaufszeiten im Altstadtbereich in seiner Sitzung am Dienstag mit großer Mehrheit freigegeben. In einer früheren Sitzung hatten die Ingolstädter Stadträtinnen und Stadträte gegen einen verkaufsoffenen Sonntag am 3. Oktober gestimmt. (dopf)