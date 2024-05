Ingolstadt

vor 47 Min.

Wo die Stadt Ingolstadt den Rotstift ansetzen könnte

Plus Kindergärten, Parken, Zuschüsse: Die Verwaltung in Ingolstadt hat eine lange Liste mit Sparmöglichkeiten erstellt. Bald entscheidet der Stadtrat.

Von Luzia Grasser

Vor einem guten halben Jahr hat sich die Misere angedeutet: Ingolstadt muss sich in den kommenden Jahren auf einen massiven Einbruch der Gewerbesteuer einstellen. Die fetten Jahre, in denen aus diesem Topf bis zu einer Viertelmilliarde Euro in die Stadtkasse gespült worden sind, sind längst vorbei. Und so stimmte Oberbürgermeister Christian Scharpf ( SPD) Ende September des vergangenen Jahres die Ingolstädter schon mal aufs Sparen ein, weil insbesondere der Verwaltungshaushalt, aus dem die laufenden Kosten der Stadt gedeckt werden, arg in Schieflage zu kommen droht.

Die Stadt Ingolstadt muss rund 60 bis 65 Millionen Euro einsparen

War anfangs noch von 100 Millionen Euro die Rede, die die Stadt bis zum Jahr 2027 einsparen muss, so ist die Summe wegen unerwarteter Steuernachzahlungen inzwischen auf 60 bis 65 Millionen Euro in den Jahren 2025 bis 2027 geschrumpft. Den Gürtel enger schnallen muss die Stadt trotzdem, die Haushalte in den kommenden Jahren sollen schließlich genehmigungsfähig sein.

