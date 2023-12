In Königsmoos entsteht ein neues Gewerbegebiet

Plus In Klingsmoos wird Platz für etwa zehn Betriebe gemacht. Vier Interessenten gibt es bereits. Längere Diskussionen gab es zur Frage, ob auf den Dächern Photovoltaik vorgeschrieben werden soll.

Knapp vier Hektar groß wird das neue Gewerbegebiet der Gemeinde Königsmoos an der Pöttmeser Straße am Ortsausgang von Klingsmoos Richtung Pöttmes. Die Planung stellte Planerin Vanessa Müller dem Gemeinderat vor.

Etwa zehn Parzellen sind auf der bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche vorgesehen, wobei noch keine Grundstücke eingeteilt sind, da noch nicht feststeht, welche Betriebe sich hier ansiedeln werden. „Aktuell gibt es vier Bewerber, einer will eine größere Fläche, die anderen drei kleinere Flächen“, antwortete Bürgermeister Heinrich Seißler auf eine entsprechende Frage aus dem Gemeinderat. Die Teilung soll flexibel nach deren Bedarf erfolgen. Fest steht nur, dass sich dort nur solche Unternehmen ansiedeln können, die emissionsarm arbeiten, da sich das Gewerbegebiet an die Wohnbebauung anschließt. Daher sind ausnahmsweise auch Betriebsleiterwohnungen zulässig.