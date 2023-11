Brückenpläne in Neuburg: Es wird Zeit, dass Bewegung in die Sache kommt

Plus Es ist gut, dass der Neuburger Stadtrat an den Brückenplänen festhält. Ein starkes Signal geht von den Beschlüssen aber nicht aus. Auch der gewählte Standort ist nicht optimal.

Der Neuburger Stadtrat hält trotz knapper Kasse an den Plänen für die Fußgänger- und Radfahrerbrücke fest - ein Beschluss, der sicher viele Bürgerinnen und Bürger in der Stadt freut. Seit Jahren tut sich in dieser Angelegenheit nichts, es wird Zeit, dass Bewegung in die Sache kommt. Hätte man jetzt das Vorhaben pausiert, würde man wohl für viele Jahre nichts mehr davon hören. Denn man darf sich nichts vormachen: Die finanziellen Rahmenbedingungen werden auf absehbare Zeit nicht besser werden. So lange jedes Vorhaben auf Eis zu legen, kann keine Lösung sein.

Neuburger Stadtrat plant weiter Fußgänger- und Radfahrerbrücke

Ein starkes Signal sendet der Stadtrat mit den knappen Beschlüssen aber nicht aus. Sowohl die Finanzierung als auch die Standortfrage spalteten das Gremium. Es wurde mehr als deutlich, dass keine der Brücken-Varianten wirklich überzeugend ist. Die Lösung am Brandlbad, für die sich der Stadtrat letztlich entschied, mag für bestimmte nördliche und westliche Bereiche der Stadt Vorteile bringen. Doch für viele Bürgerinnen und Bürger dürfte eine Donauquerung an dieser Stelle keine wirkliche Alternative darstellen. Wahrscheinlich hat der Fakt, dass diese Variante im Vergleich am billigsten wäre, eine entscheidende Rolle in der Abstimmung gespielt.

