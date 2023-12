Der Neuburger Weihnachtsmarkt ist ein echtes Gemeinschaftwerk

Plus In Neuburg einen Weihnachtsmarkt aufzuziehen, war einst die Reaktion auf einen großen Umbruch in der Stadt. Damals packte man gemeinsam an - ein Beispiel, dem wir heute folgen sollten.

Der Weihnachtsmarkt am Schrannenplatz gehört zu Neuburg wie das Donauschwimmen oder das Schloßfest. 40 Jahre gibt es die Veranstaltung, nur ein einziges Mal ist sie ausgefallen. Also seit gefühlten Ewigkeiten gibt es den Budenzauber vor der Markthalle und doch kennen vermutlich nicht mehr viele die besondere Entstehungsgeschichte. Nein, es war nicht etwa eine Idee aus dem Rathaus oder eines Einzelnen. Der Weihnachtsmarkt war von Beginn an ein Gemeinschaftswerk - und ist es bis heute geblieben.

Einige Mitglieder der Werbegemeinschaft im Jahr 1983 riefen den Markt - wohl eher spontan als mit wochenlanger Vorplanung - ins Leben. Von Beginn an lief er vier Wochen und zahlreiche Geschäftsleute, Organisationen und Ideengeber beteiligten sich daran. Erst nach 24 Jahren sprang dann die Stadtverwaltung ein und übernahm den Markt, den man einfach nicht sterben lassen wollte. Und auch seit 2007 blieb er deshalb, weil wieder viele sich einbrachten und anpackten.

