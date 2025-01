Kulturtreff Rennertshofen öffnet für kreative Köpfe

Der Kulturtreff Rennertshofen steht am kommenden Donnerstag, 6. Februar, Vereinsvertretern und Kulturschaffenden offen, damit sich diese einen Eindruck von den Räumen und den Nutzungsmöglichkeiten machen können. Ab 19 Uhr werden David Bircks, Ulrike Polleichtner und Claudia Riedelsheimer durch das Gebäude führen und den Interessierten Rede und Antwort stehen.

Nach dem Umbau steht das ehemalige Kino in der Marktstraße in Rennertshofen als multifunktionale Veranstaltungsstätte grundsätzlich jedem offen, wobei örtliche Vereine und Interessenten bei Terminkollisionen bevorzugt werden. Ob Kabarett, Musik- oder Tanzaufführung, Filmabende, Vorträge, Lesungen, Feiern, Meditation oder Kinderbasteln - der Kulturtreff bietet viele Optionen, Menschen zusammenzubringen. Die „Hausherren“ werden Interessierten an diesem Tag das Café, das Foyer, den großen Saal und den Gruppenraum zeigen und erklären, wie diese genutzt werden könnten und welche geschätzten Kosten damit verbunden sind. „Willkommen sind alle, die sich vorstellen könnten, den Kulturtreff zu nutzen“, lädt Ulrike Polleichtner zu einem unverbindlichen Besuch ein - egal ob Kapellmeister, Künstler, Yogalehrer oder Vereinsvorstände. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Rennertshofen: Kulturtreff öffnet Türen für Kulturschaffende und Vereine

Auch wenn es noch so manches zu tun gibt und die ein oder andere Baustelle noch nicht abgeschlossen ist, wird der Kulturtreff bereits genutzt. Im November feierte der Theaterverein mit der Aufführung des Stücks „Die falsche Katz“ seine Premiere im Kulturtreff. Zur Einstimmung auf Weihnachten wurde der Film „Santa Claus – Eine schöne Bescherung“ gezeigt und an Silvester der Sketch „Dinner for One“ live auf der Bühne gespielt. Am 2. Februar feiert die AWO Fasching im Kulturtreff, am 29. Juni wird Django Asül dort auftreten. Karten gibt es bereits im Vorverkauf unter www.kulturtreffrennertshofen.de. Ein großes Einweihungsfest soll im Sommer stattfinden. Der genaue Termin steht noch nicht fest.