Großeinsatz am Tierheim Neuburg: Polizei sucht nach Halter der Problemhunde von Dinkelscherben

Der Fall nimmt einfach kein Ende: Seit mehr als einem Jahr beschäftigen ein Hundehalter aus dem Kreis Augsburg und seine als aggressiv geltenden Labradore Polizei und Behörden in Schwaben und Oberbayern. Seine Hunde streunten in Dinkelscherben herum, rissen Hühner und griffen Spaziergänger an. Der Hundehalter bekam die Probleme nicht in den Griff und musste die Tiere abgeben, doch das wollte der 40-Jährige nicht akzeptieren. Dreimal soll er in Tierheime eingebrochen sein, um seine Hunde zurückzuholen, mindestens einmal auch in Neuburg. Jetzt wurde er wohl erneut vor dem Neuburger Tierheim gesichtet – doch als die Polizei anrückte, ergriff er in einer filmreifen Aktion sofort die Flucht.

