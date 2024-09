So will die LAG das Vereinleben unterstützen

Ob Theatergruppe, Sportverein oder Landjugend: Ein intaktes Vereinsleben ist ein Herzstück der Gesellschaft. Im ländlichen Raum sind Vereins- und Ehrenamtsstrukturen nicht wegzudenken und für den Erhalt von lebendigen Ortsgemeinschaften unverzichtbar. Mit einer LEADER-Förderung kann das Vereinsleben noch weiter unterstützt werden, wie es die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Altbayerisches Donaumoos anbietet. Auf großes Interesse stieß in der vergangenen Förderperiode vor allem das Projekt „Unterstützung Bürgerengagement“ (UBE). In dessen Rahmen wurden rund 20 Maßnahmen mit einer Förderung bis zu 2500 Euro umgesetzt. Für die neue Periode wurde eine Fortsetzung beantragt. Sobald die Bewilligung dafür vorliegt, können neue Anträge angenommen werden.

Das Vereinsleben im ländlichen Raum steht vor großen Herausforderungen

Vereine fördern nicht nur den sozialen Zusammenhalt, sondern tragen auch zur kulturellen Entwicklung einer Region bei. Doch Vereinsleben und Ehrenamt kämpfen mit großen Herausforderungen. Nachwuchsmangel, insbesondere bei der Nachbesetzung von Vorstandsposten, finanzielle Engpässe und bürokratische Hürden erschweren das ehrenamtliche Engagement. Die LAG Altbayerisches Donaumoos will dem mit Förderungen entgegenwirken.

Ein wichtiger Baustein ist dabei die Neuauflage des erfolgreichen LEADER-Projektes UBE, das sich in erster Linie an Vereine und Gruppierungen im LAG-Gebiet richtet. Mit diesem Projekt können Kleinstmaßnahmen mit bis zu 2500 Euro unterstützt werden. Die Anträge sind unkompliziert. Das Vorhaben muss den Zielen der Lokalen Entwicklungsstrategie (LES) dienen und einen direkten positiven Beitrag zum ehrenamtlichen Engagement in der Region leisten. Sobald die Fortsetzung des Projekts bewilligt ist, werden Formulare und Regeln auf der Homepage (www.altbayerisches-donaumoos.de) veröffentlicht. Ideen für neue Maßnahmen können jedoch bereits jetzt per Mail an info@altbayerisches-donaumoos.de angekündigt werden.

Mit dem Förderprogramm wurden bereits einige Projekte im Kreis unterstützt

„Die Vielfalt der UBE-Maßnahmen ist groß, der Eigenanteil gering“, stellt der LAG-Geschäftsführer Klaus Rössler fest. In der vergangenen Periode wurden unterschiedlichste Maßnahmen bezuschusst, deren Beschreibung ebenfalls auf der Website der LAG-zu finden ist. Dazu gehören unter anderem Workshops des Katholischen Vereins für Erwachsenenbildung, die den Teilnehmern Volksmusik und Volkstanz näher brachten. Außerdem der Kunst-Workshop des Aresinger KreativTeams der in Zeiten immer gehäfter Krisen Optimismus vermitteln sollte und Ängste durch das Malen aufgearbeitet werden. Ebenfalls gefördert wurde der Treffpunkt für Jung und Alt in Ortlfing am Dorfplatz, der ein Begegnungsort für die Bevölkerung ist. Allen gemeinsam ist das bürgerliche Engagement bei der Umsetzung und dass die unterstützen Maßnahmen einen deutlichen Mehrwert für das Zusammenleben bieten. (AZ)

Sie haben eine Projektidee? Das LAG-Management berät und begleitet auf dem Weg zur LEADER-Förderung. Ideen können jederzeit eingereicht werden. Interessenten können sich dazu an die LAG-Geschäftsstelle wenden, Telefon 08432/948824 oder Mail an info@altbayerisches-donaumoos.de.