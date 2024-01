Bundeskanzler Scholz kommt zu Airbus nach Manching

SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz besucht das militärische Luftfahrtzentrum Airbus Defence and Space in Manching. Eigentlich wollte er schon früher kommen.

Als hätten sie es geahnt. Am selben Tag, an dem die Landwirte ab 16 Uhr in einem Korso durch Manching fahren, um gegen die Kürzungspläne der Bundesregierung zu protestieren, kommt Kanzler Olaf Scholz ( SPD) zu Airbus Defence and Space nach Manching. Am Freitag, 19. Januar, wird er in dem militärischen Luftfahrtzentrum sowohl eine Instandsetzungshalle als auch die Eurofighter-Endmontagehalle besichtigen. Bei Airbus werden Flugzeuge gewartet, die Teil der Luftwaffe sind. Außerdem wird dort der Eurofighter gebaut und weiterentwickelt, ebenso die Eurodrohne. Zudem arbeitet Airbus an der nächsten Generation von Luftkampfplattformen, dem europäischen Future Combat Air System FCAS.

Scholz wollte schon im Dezember nach Manching kommen, sagte den Termin dann aber kurzfristig wegen der Haushaltskrise ab. Dass ihn die Bauernproteste beeinträchtigen werden, ist unwahrscheinlich. Zum einem wird der Bundeskanzler bereits am Vormittag erwartet, zum anderen wird er wohl kaum über die B 16 anreisen, sondern vermutlich eher im Helikopter. (dopf)