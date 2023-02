Neues Technologietransferzentrum für unbemannte Flugsysteme

Am Standort Manching soll ein Technologietransferzentrum für Unbemannte Flugsysteme eingerichtet werden. Die Bayerische Staatsregierung gab dazu grünes Licht.

Die Bayerische Staatsregierung hat beschlossen, zusätzliche Technologietransferzentren (TTZ) im Freistaat zu fördern. Zu den gesetzten Technologietransferzentren gehört auch eine Forschungsstelle der Technischen Hochschule Ingolstadt (THI) für unbemannte Flugsysteme, die am Standort Manching eingerichtet werden soll.

Die Forschungsstelle soll die wissenschaftliche Expertise des an der THI angesiedelten bayerischen KI-Mobilitätsknotens AI-Motion Bavaria in den Bereichen unbemanntes Fliegen und Urban Air Mobility ausbauen und in das Innovationsökosystem vor Ort integrieren. Die infrastrukturellen Rahmenbedingungen, die der Luftfahrtstandort Manching-Ingolstadt als Unternehmensstandort von Airbus, den Testfeldern in der Flugkontrollzone, den Start-Up-Aktivitäten des Brigk-Air sowie der Urban Air Mobility-Initiative der Stadt Ingolstadt bietet, seien ideale Voraussetzungen für die neue Forschungsstelle, heißt es in einer Pressemitteilung der THI.

Technologietransferzentrum in Manching soll regionale Wirtschaft stärken

„Ich freue mich sehr, dass der Freistaat grünes Licht für die Einrichtung der THI-Forschungsstelle in Manching gegeben hat. Wir stärken damit die regionalen Aktivitäten zum Unbemannten Fliegen und geben Impulse für den Technologiepark in Manching“, sagte THI-Präsident Professor Walter Schober.

Die Technologietransferzentren sind an bayerischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HaW) und Technischen Hochschulen (TH) angesiedelte Innovationstreiber für die regionale Wirtschaft. Sie sollen insbesondere mittelständischen Unternehmen ohne eigene Forschungsabteilung die Möglichkeit geben, gezielte anwendungs-bezogene Forschungsaufträge zu erteilen. (AZ)