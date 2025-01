Ein Himmel voller Geigen: So sieht es in einer Geigenbauer-Werkstatt aus

Wenn Bettina Rottler arbeitet, dann läuft im Hintergrund oft ein Hörbuch. Musik ist selten zu hören, nur hin und wieder sind einige sanfte Töne zu vernehmen. Sie stammen von einer Geige, einem Cello oder einem Kontrabass. Dabei ist die 42-Jährige ständig umgeben von all diesen Instrumenten. An der Brodmühlstaße in Ingolstadt hat sich die Geigenbaumeisterin eine Werkstatt eingerichtet, in der sie an allen Arten von Streichinstrumenten arbeitet.

Luzia Grasser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ingolstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Geige Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis