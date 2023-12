Neuburg

Abrissarbeiten in Neuburg: Wie eine ganze Tankstelle verschwindet

Vor wenigen Wochen haben Autofahrer hier noch getankt. Mittlerweile ist von der Tankstelle an der Ingolstädter Straße in Neuburg kaum noch etwas übrig.

Plus Die Pinoil-Tankstelle an der Ingolstädter Straße in Neuburg verschwindet. Doch wie macht man eigentlich eine Tankstelle dem Erdboden gleich? So läuft der Abriss.

Von Andreas Zidar

Die große Preisanzeige steht noch. Den Liter Diesel gibt es demnach für 1,78 Euro, Gas für 1,05 Euro. So war es zumindest, als die Pinoil-Tankstelle an der Ingolstädter Straße geöffnet hatte. Doch Kraftstoffe gibt es dort schon länger nicht mehr. Seit Mitte Oktober ist die Anlage geschlossen, die Tankstelle in Neuburg wird abgerissen - Pächter Sven Seibt gab sie aus wirtschaftlichen Gründen auf. Die Preistafel ist mittlerweile das Einzige, was darauf hinweist, dass das Areal bis vor Kurzem eine Anlaufstelle für Autofahrer war. Doch was bedeutet es eigentlich, eine Tankstelle zurückzubauen?

Für Stefan Müller ist ein solches Vorhaben Alltag. Als Projektleiter Rückbau bei der Abbruchfirma Geiger aus Baden-Württemberg ist er der Chef auf der Baustelle. Doch ganz ohne ist die Arbeit nicht, bestätigt er. Der Rückbau sei mit statischen Herausforderungen verbunden, vor allem bezüglich der Stahlüberdachung der Zapfsäulen. Die musste so zurückgebaut werden, dass der naheliegende Gehweg nicht gefährdet wird. Die insgesamt vier Stützen wurden Stück für Stück entfernt, sodass die einzelnen statischen Systeme trotzdem funktionierten und das Dach weiter hielten. Für den Baggerfahrer sei dies eine Herausforderung gewesen, da brauche es Erfahrung, betont Müller. "Der muss das schon ein paar Mal gemacht haben."

