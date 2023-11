Neuburg

Tankstelle in Neuburg verschwindet: So laufen die Abrissarbeiten

Seit dieser Woche wird die Pinoil-Tankstelle in der Ingolstädter Straße in Neuburg entkernt. Am kommenden Montag starten die Abrissarbeiten.

Von Andreas Zidar

Die Pinoil-Tankstelle in der Ingolstädter Straße in Neuburg wird abgerissen. Die Arbeiten sind bereits in vollem Gange. Das steht in den kommenden Wochen an.

Die Pinoil-Tankstelle in der Ingolstädter Straße in Neuburg ist bald Geschichte. Bereits seit Mitte Oktober ist die Anlage geschlossen. In den vergangenen Wochen wurden die Räumlichkeiten ausgeräumt. Seit dieser Woche wird die Tankstelle, die mittlerweile von Bauzäunen umschlossen ist, entkernt. Die Abrissarbeiten beginnen am kommenden Montag, kündigt Betreiber Sven Seibt auf Anfrage unserer Redaktion an. Neuburger Pinoil-Tankstelle in Ingolstädter Straße wird abgerissen Der Abbau der gesamten Tankstelle wird voraussichtlich einen ganzen Monat in Anspruch nehmen. Schließlich muss neben den oberirdischen Anlagen auch das Erdreich ausgehoben werden, um unterirdische Tanks und Leitungen zu entfernen. Anwohnerinnen und Anwohner müssen während dieser Arbeiten mit einer Lärmbelastung rechnen, jedoch nur tagsüber, betont Seibt. Zum 31. Dezember will er das geräumte Grundstück übergeben. Was aus dem Areal wird, ist aktuell unklar. Lesen Sie dazu auch Neuburg Pinoil-Tankstelle in Neuburg schließt und wird abgerissen

