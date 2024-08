Absteigen auf 240 Metern: Kompromiss für Nachtbergweg gefunden

Brief um Brief flatterte von verärgerten Bürgern in die Redaktion, seit bekannt wurde, dass der Nachtbergweg nach einem Unfall nur noch für Fußgänger geöffnet ist. Die beliebte Verkehrsachse, vor allem für Radler, entspricht nicht den Regelungen für einen Radweg mit Gegenverkehr. Die Spur ist zu schmal, das Geländer zu niedrig. Damit die Situation vor Ort nun erträglicher für alle Radfahrer wird, hat die Stadt einen Kompromiss ausgearbeitet - der genau 240 Meter des Nachtbergwegs in den Fokus rückt.

Thomas Stemmer vom Tiefbauamt hat es mit dem Zollstock exakt abgemessen und jetzt steht fest: 240 Meter des insgesamt rund 450 Meter langen Nachtbergwegs sind nicht breit genug, dass Radfahrer dort durchfahren können. Eine Mindestbreite von 2,50 Metern ist vorgeschrieben, damit Radverkehr sowie Gegenverkehr nach der Straßenverkehrsordnung auf einem Weg zulässig ist. Das trifft allerdings nur auf die Hälfe des Nachbergwegs zu. Was bedeutet, dass nun eines der Hinweisschilder versetzt werden kann.

Es dürfte vor allem die Schülerinnen und Schüler des Neuburger Gymnasiums freuen, dass der Nachbergweg wieder zur Hälfte komplett für Radler freigegeben ist. Im September beginnt das neue Schuljahr und auch der Elternbeirat des Gymnasiums hatte sich bereits zum Thema Nachtbergweg geäußert. So hatte Mate Beric stellvertretend für den Elternbeirat moniert, dass eine Umleitung des Radverkehrs in die Stadt für ein erhöhtes Unfallrisiko sorgen würde. Es wurden gemeinsame Lösungen gefordert, vorgeschlagen wurde unter anderem ein Hinweis für Radfahrer, dass diese die Geschwindigkeit reduzieren sollten.

Nachtbergweg nur noch auf 240 Metern für Radfahrer gesperrt

Auch von anderer Seite waren bereits Ideen für eine kurzfristige Lösung am Nachtbergweg laut geworden. Verkehrsreferent Bernhard Pfahler hatte den Einsatz von Bauzäunen zur Erhöhung des Geländers zur Sprache gebracht, Linken-Politikerin Gabriele Nava mobile Relingelemente sowie ein Hinweisschild mit der Notiz „Befahren auf eigene Gefahr“.

Icon Vergrößern Diese Skizze zeigt, wie eine Verbreiterung des Nachtbergwegs aussehen könnte. Der Zustand der Ufermauer wird vom Wasserwirtschaftsamt überprüft. Foto: Anna Hecker Icon Schließen Schließen Diese Skizze zeigt, wie eine Verbreiterung des Nachtbergwegs aussehen könnte. Der Zustand der Ufermauer wird vom Wasserwirtschaftsamt überprüft. Foto: Anna Hecker

Ein solches Schild ist laut Oberbürgermeister aber nicht möglich, es würde die Stadt nicht von ihrer Haftungspflicht entbinden. Denn die rechtliche Lage sei eindeutig. Weil der Weg schon seit Jahrzehnten genutzt wurde, galt die Bestandsregelung, durch den Unfall hat sich dies nun geändert. „Aus der abstrakten Gefahr wurde eine reale Gefahr“, so Gmehling, „da konnten wir die Augen nicht verschließen.“ Die Stadt sei rechtlich gezwungen gewesen, den Weg so zu beschildern, dass er nur noch für Fußgänger freigegeben ist, Radfahrer müssen schieben.

„Diesen Zustand wollen wir möglichst schnell ändern“, sagte nun Gmehling bei einem Termin vor Ort. Daher habe man nachgemessen, wo der Weg die nötige Breite von 2,50 Metern erfülle. Das Schild, das bisher beim Übergang zur Straße An der Lände angebracht war, darf nun etwa 200 Meter weiter in den Nachtbergweg hinein wandern. Erst an der Stelle, wo der Weg einen Knick in Richtung Hölle macht, wird der Nachtbergweg zu schmal, ab da müssen Radfahrer auch weiterhin absteigen. Um die Einsicht für alle Verkehrsteilnehmer an dem Weg zudem schnell zu verbessern, soll das lange Gras entlang des Wegs zurückgeschnitten werden.

Verbreiterung des Nachbergwegs würde eine Million Euro kosten

Einen Plan für eine langfristige Lösung gibt es auch schon. Wie Stemmer auf einer Skizze zeigte, könnte der Weg mithilfe einer Betonplatte, die bis zur Ufermauer reichen soll, durchgängig auf eine Breite von 2,50 Metern erweitert werden. Dadurch würde der Nachtbergweg um etwa 50 Zentimeter erhöht werden. Ein neues und deutlich höheres Geländer könnte dann auf dem neuen Betonfundament angebracht werden.

Icon Vergrößern Oberbürgermeister Gmehling (rechts) und Thomas Stemmer vom Tiefbauamt zeigen, wo der Nachtbergweg auch mit dem Fahrrad zugänglich ist. Foto: Anna Hecker Icon Schließen Schließen Oberbürgermeister Gmehling (rechts) und Thomas Stemmer vom Tiefbauamt zeigen, wo der Nachtbergweg auch mit dem Fahrrad zugänglich ist. Foto: Anna Hecker

Schon in diesem Jahr sollen dafür Fördergelder beantragt werden, denn die Maßnahme wäre teuer. Etwa eine Million Euro würde für die Erweiterung anfallen, schätzt Gmehling. Außerdem müsse man sich mit der Naturschutzbehörde, dem Landratsamt sowie dem Wasserwirtschaftsamt, dem der erste Abschnitt der Ufermauer von der Innenstadt kommend gehört, absprechen. Bis alles abgestimmt ist und selbst, wenn die Fördergelder genehmigt werden sollten, wird es mindestens bis in den Herbst 2025 dauern, bis die Erweiterung des Nachtbergwegs umgesetzt werden kann.

„Wir sind dran“, sagt Gmehling und widerspricht entschieden dem Vorwurf, dass der Nachtbergweg bei den Planungen der vergangenen Jahre vergessen wurde. „Wir haben erst 2021 einen Förderantrag zur Verbreiterung gestellt. Weil aber die Rampe am Graben finanziell unterstützt wurde, wurde uns die Förderung für den Nachtbergweg 2022 abgelehnt“, so das Stadtoberhaupt.