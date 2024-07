Autofahrer aufgepasst: Diese Straße werden in Neuburg zur Baustelle

Schon jetzt brauchen Autofahrer durch Neuburg sehr viel Geduld. Zahlreiche Baustellen erschweren die Fahrt in die Innenstadt oder auch durch die Stadt. An einer Straße aber sind die Arbeiten auf der Zielgeraden: der Eybstraße. Seit März 2024 laufen hier bereits umfangreiche Bauarbeiten zur Nahwärmeversorgung. Da die Untergrundarbeiten abgeschlossen sind, kümmert sich das Tiefbauamt der Stadt Neuburg in der Zeit von Montag, 29. Juli, bis einschließlich Mittwoch, 31. Juli, um eine neue Asphaltschicht für den gesamten Straßenzug. Ab 1. August ist die Eybstraße für den regulären Verkehr freigegeben.

Doch damit ist die Verlegung der Nahwärme für den so notwendigen Ringschluss der Rohre nicht beendet. Ab Montag, 29. Juli, verlagert sich die Nahwärme-Baustelle nämlich nur, dieses Mal an den Oswaldplatz. Zuerst wird am Parkplatz gearbeitet, ab Mittwoch, 31. Juli, wird dann auch die Straße zur Baustelle. Der wichtige Verkehrsknotenpunkt soll dann einspurig erreicht werden können. Autos sollen mit einer Ampel gesteuert werden.

Neuburg beseitigt eine der schlimmsten Schlaglochpisten in der Stadt

Freude für alle Verkehrsteilnehmer wird die Nachricht auslösen, dass eine der schlimmsten Schlaglochpisten in Neuburg, die Bürgermeister-Sing-Straße, eine neue Teerdecke erhalten wird. Doch auch dafür muss diese komplett gesperrt werden. Der Zeitplan sieht vor, dass das von Montag, 2. September, bis Freitag, 6. September, geschehen soll.



Anwohner rund um den Oswaldplatz werden gebeten, ihre Mülltonnen an den Entleerungstagen außerhalb der Baustelle abzustellen. Der Abfuhrtermin der Gelben Tonne am Dienstag, 30. Juli, verschiebt sich durch die Baustelle auf Dienstag, 6. August. (AZ)