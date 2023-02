Die Burgfunken zeigen Solidarität mit den Erdbebenopfer

Das schwere Erdbeben in der Türkei und Syrien beschäftigt auch die Burgfunken. Beim Faschingszug durch Neuburg bitten sie um Spenden.

Der Fasching in Neuburg zeigt sich in dieser Saison wieder von seiner ganz normalen Seite. Und bereits in zwei Wochen heißt es erneut: „Am Aschermittwoch ist alles vorbei“. Dennoch haben die Burgfunken noch etliche Auftritte und Veranstaltungen zu bewältigen. Auch an der beliebten Stadtrunde halten die Neuburger Burgfunken in diesem Jahr fest. Mit ihr wollen sie heuer allerdings ein besonderes Zeichen setzen.

Neuburger Burgfunken zeigen beim Zug durch die Innenstadt Solidarität mit den Erdbebenopfern

Die Narrengilde wird am kommenden Samstagvormittag durch die Innenstadt ziehen und sich an verschiedenen Orten in Neuburg präsentieren. Dass aber Freud und Leid sehr nah beieinanderliegen, zeigt erneut die Katastrophe in Syrien und in der Türkei. Um ein deutliches Zeichen der Solidarität zu setzen, werden die Burgfunken bei dem Marsch durch die Stadt um eine Spende in der Bevölkerung bitten und an die Spendenaktion „Ein Herz für die Erdbebenopfer“ an Edeka Center Pasahan weiterleiten.

Ab 9 Uhr starten die Burgfunken mit der Stadtrunde. Wer aber Ausschnitte aus dem diesjährigen Tanzprogramm auf alle Fälle sehen möchte, sollte um 11 Uhr beim Modehaus Bullinger an der Münchener Straße dabei sein. Dort treten der kleine und große Hofstaat auf.

Weitere Veranstaltungen der Burgfunken: Sonntag, 12. Februar, Kinderball beim Dünstl im Rödenhof; Faschingssonntag, 19. Februar, Faschingsgaudi am Schranneplatz; Rosenmontag, 20. Februar, Rosenmontagsgaudi im Kolpinghaus; Faschingsdienstag, 21. Februar, Kehrausparty im Kolpinghaus. (AZ)