Neuburg

17:53 Uhr

Der Benefizball "Schwarz ist Trumpf" erwacht nach Corona wieder zum Leben

Plus Zum 41. Mal feiert die Neuburger CSU im Kolpinghaus ihren Benefizball zugunsten der Kartei der Not. Nach zwei Jahren Corona-Pause - da kommt manches anders, auch als man denkt.

Von Manfred Rinke

Kein Bundestagsabgeordneter Reinhard Brandl beim CSU-Ball "Schwarz ist Trumpf" in Neuburg. Auch keine Bezirkstagsabgeordnete Martina Keßler und auch kein Bundesminister und Ministerpräsident a. D. Horst Seehofer: " Markus Söder sticht Matthias Enghuber aus", meinte Benjamin Machel gewohnt trocken und betrachtete dabei die Miene seines neben ihm stehenden Freundes bei der Begrüßung im Kolpinghaus. Na, ja, manchmal kommt es halt anders und zweitens als man denkt. Aber auch wenn in Ingolstadt zeitgleich die dortige CSU mit Bayerns erstem Mann an der Spitze ihre " Schanzer Nacht" feierte und sich auch der Wunsch nach einem bislang einmaligen, außergewöhnlichen Standort für die Bar für Matthias Enghuber nicht erfüllte: Der guten Stimmung auf dem mittlerweile 41. Benefizball zugunsten der Kartei der Not tat dies keinen Abbruch.

