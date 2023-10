Neuburg

07:05 Uhr

Die Sprayer sind gefragt: Für ein Kunstprojekt am Donaukai gibt es grünes Licht

Plus "Kunst am Donaukai" kann sich im Kulturausschuss beweisen. Jetzt sollen konkrete Entwürfe von Künstlern eingereicht werden.

Von Anna Hecker Artikel anhören Shape

Graffiti, Wandbemalung oder vielleicht doch große Bilderrahmen? Um das Eck am Donaukai gegenüber des Café Wortschatz zu verschönern, lagen den Gremiumsmitgliedern in der jüngsten Sitzung des Neuburger Kulturausschusses gleich mehrere Anträge vor. Im Zentrum der Diskussion stand jedoch der Antrag von Sissy Schafferhans ( Freie Wähler), die bereits einen ersten Entwurf von einem Graffiti-Künstler vorlegte.

Schafferhans hatte in den vergangenen Monaten ihr Vorhaben bereits auf Facebook vorgestellt. Beide Wände sollen von einem Künstler mit Neuburg-Motiven versehen werden, so die Idee. Um dies in die Tat umsetzen zu können, bat sie nun um einen Projektbeschluss des Kulturausschusses. Damit könnten auch Restgelder aus dem Haushalt 2023 in 2024 übertragen werden, meinte Schafferhans, womit das Projekt dann finanziell unterstützt werden könnte. Konkret handelt es dabei um eine Summe von 15.000 Euro.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen