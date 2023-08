Die Uhr schlägt wieder richtig: Sanierung der Christuskirche geht zu Ende

Plus An der Christuskirche geht die Sanierung zu Ende. Die Turmuhr bekam vergoldete Zeiger und ein neues Werk. Der Kirchenraum soll ein zeitgemäßes Gesicht bekommen.

Am Turm der Christuskirche geht ausgerechnet die Uhr Richtung Stadtmitte nach. „Meist sind es mehr als 20 Minuten“, sagt Pfarrer Steffen Schiller, „aber jetzt haben wir hoffentlich die richtige Zeit“. Mit der Montage eines Uhrenwerks und sechs goldener Zeiger ging die Außensanierung der evangelischen Christuskirche jetzt zu Ende.

James Wilhite von der Firma Rauscher aus Regensburg hat die Uhr modernisiert und eingestellt. Pfarrer Jürgen Bogenreuther hat sich die Arbeit am Donnerstag persönlich in 35 Metern Höhe angesehen und gleich das Mittagsläuten aus nächster Nähe anhören können. Kommende Woche wird das Gerüst abgebaut und eine 230.000 Euro teure Baustelle beendet. Die Maler haben Turm und Kirchenschiff einen neuen (grauweißen) Anstrich gegeben, Risse im Putz ausgebessert und die Hölzer unter der Kuppel erneuert. Taubenschutz und Blitzableiter sind ergänzt worden – und eben die Turmuhr.