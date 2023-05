Neuburg

Christuskirche wird saniert: ein finanzieller Kraftakt für die Gemeinde

Die Neuburger Christuskirche wurde in den vergangenen Tagen eingerüstet. In den kommenden Monaten wird der Außenbereich des Gotteshauses saniert.

Plus Die Neuburger Christuskirche erhält eine lang ersehnte Außensanierung. Die Gemeinde wird finanziell enorm belastet – und das nächste Großprojekt steht bereits an.

Von Andreas Zidar

Seit fast 100 Jahren steht die Neuburger Christuskirche in der Theresienstraße. Das Alter sieht man dem Gotteshaus mittlerweile an. Der Putz ist an vielen Stellen schadhaft, die Holzteile sind rissig und die Vergoldungen abgeblättert. Der aktuelle Anstrich ist 60 Jahre alt und verdreckt. Es sei unübersehbar, dass eine Sanierung dringend notwendig und "längst überfällig" ist, sagt Pfarrer Steffen Schiller. Nun ist es so weit: In den vergangenen Tagen wurde das Gotteshaus eingerüstet, nun laufen die Arbeiten im Außenbereich. "Es wird ernst", weiß Schiller. Für die Kirchengemeinde ist die Sanierung ein großes Vorhaben – vor allem finanziell.

Die Christuskirche erhält ein komplett neues Erscheinungsbild. Der Putz wird grundgereinigt, ausgebessert und neu angestrichen. Aus Gründen des Denkmalschutzes muss der rund 95 Jahre alte Originalputz von der Grundstruktur erhalten bleiben, auch die neue Farbe wird ähnlich zur einst verwendeten, "nur einen Tick heller", so Schiller. Die Außensanierung soll bis zu den Sommerferien abgeschlossen sein. Nachdem es im Rahmen der Gerüstbauarbeiten zuletzt zu Behinderungen in der Theresienstraße gekommen war, wird der Verkehr an dieser Stelle nun nicht mehr aufgehalten, kündigt Schiller an.

