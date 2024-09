Ende gut, alles gut: Nachbarschaftsstreit um Huba-Gebäude beigelegt

Seit Ende August prägen das Gerüst und der Kran am Huba das Stadtbild, doch die Arbeiten an dem Gebäude an der Donaubrücke haben immer noch nicht begonnen. Grund dafür ist eine Auseinandersetzung mit den Nachbarn, die sich über das geplante Bauvorhaben, bei dem das Gebäude um ein Dachgeschoss erhöht werden soll (wir berichteten), nicht ausreichend informiert gefühlt hatten. Über seinen Anwalt erwirkte Johannes Olbrich, der Eigentümer des Hauses, in dem sich die Bücherstube und die Change Bar befinden, einen vorübergehenden Baustopp. Nach einem Ortstermin am vergangenen Mittwoch gehören die Meinungsverschiedenheiten jedoch der Vergangenheit an. Das Überraschendste dabei war freilich: Man redet wieder miteinander.

