Er ist Neuburgs dienstältester Pfarrer: Helmut Bullinger feiert 102. Geburtstag

Plus Dekan Werner Dippel und OB Bernhard Gmehling gratulierten Helmut Bullinger zum hohen Geburtstag. Seine 72 „Dienstjahre“ für die Kirche sind kaum zu übertreffen.

Von Winfried Rein

Er wird einfach nicht richtig alt: Pfarrer Helmut Bullinger feierte am Mittwoch seinen 102. Geburtstag – so rüstig und gut gelaunt wie in den Vorjahren. Er ist der älteste Geistliche im Bistum Augsburg und mit 72 Priesterjahren wohl einer der dienstältesten Pfarrer in Deutschland.

Und er bleibt weiter aktiv, feiert zwar kaum mehr Gottesdienste in seiner Stammpfarrei St. Luzia in Zell, besucht aber regelmäßig die Ordensfrauen von Maria Ward in ihrem Kloster. „Sie verehren ihn“, weiß Bischof Bertram Meier, der Helmut Bullinger im Dezember in seiner Wohnung besuchte und ihn im Auftrag Roms zum „Kaplan seiner Heiligkeit“ ernannte.

