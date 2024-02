Erlös geht an den guten Zweck: Wer der neue Besitzer der Eurofighter-Folie ist

Plus Die Bavarian Tigers haben ein Stück der Sonderfolierung eines Eurofighters versteigert. Nun hat das gute Stück einen neuen Besitzer - und eine wohltätige Organisation kann sich freuen.

Ein Stückchen "Tiger-Spirit" im heimischen Wohnzimmer, ein Genuss in den nun ein waschechter Flugzeug-Fan kommt. Denn er hat ein Stückchen der Sonderfolierung des Neuburger Eurofighters bei der Ebay-Auktion der Bavarian Tigers ersteigert - für eine stolze Summe, die nun an den guten Zweck gespendet wird.

Auf den ersten Blick ist es ein kleiner, gelb-schwarzer Aufsteller in Form eines Eurofighters. Doch wer eben um die Bavarian Tigers und den damit verbundenen "Tiger Spirit" weiß, dem ist klar, dass dieser Aufsteller besonders ist. Denn er besteht aus einem Teil der Sonderfolierung eines Neuburger Eurofighters, dem Tiger 74, für dessen prächtige Optik die Bavarian Tigers im vergangenen Jahr einen Preis abgestaubt haben, und zwar als "Best Painted Aircarft". Und ein Stück davon hat der Verein auf Ebay versteigert - nachdem der preisgekrönte Tiger nun wieder als graue Maus unterwegs ist.