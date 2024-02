Warum die Bavarian Tiger ein besonderes Stück Folie versteigern

Für ihren Tiger 74 und dessen prächtige Sonderfolierung haben die Bavarian Tigers einen Preis abgestaubt. Nun wird ein Teil der Folierung des Neuburger Eurofighters für den guten Zweck versteigert.

Auf den ersten Blick ist es ein kleiner, bunter Aufsteller in Form eines Eurofighters. Doch wer um die Bavarian Tigers und den damit verbundenen "Tiger Spirit" weiß, dem ist klar, dass dieser Aufsteller besonders ist. Denn er besteht aus einem Teil der Sonderfolierung eines Neuburger Eurofighters, dem preisgekrönten Tiger 74. Nun soll das rare Stück für den guten Zweck versteigert werden.

Die Verwandlung von der Raubkatze zur grauen Maus haben die Bavarian Tigers Ende Januar in einem Instagram-Post festgehalten. Auf dem Bild zu sehen ist der hintere Teil des Eurofighters, vor dem ein großer Haufen bunter Folie liegt. "Unser preisgekrönter Tiger 74 wurde im Laufe der letzten Woche entfoliert und ist nun wieder als graue Maus unterwegs. Viele tolle Erinnerungen werden jedoch wie immer bleiben", schreiben die Bavarian Tigers, ein Verein, der sich aus Angehörigen des Geschwaders und Luftfahrtfreunden aus der ganzen Welt zusammensetzt, dazu.

Der sonderfolierte Tiger 74 wurde beim Nato Tiger Meet im vergangenen Jahr in Italien als "Best Painted Aircraft" ausgezeichnet. Foto: Fiona Paterson

Eine dieser Erinnerungen ist das Nato Tiger Meet im Oktober auf dem „Aeroporto Militare Antonio Ramirez“ in Gioia del Colle, südlich von Bari in Italien. Rund 1000 Soldaten aus zehn Nato-Nationen sowie der Schweiz und Österreich trafen sich auf der für das Neuburger Luftwaffengeschwader sehr hochwertigen Übung in Apulien. Das Nato Tiger Meet ist eine Übung von Fliegerstaffeln aus Nato-Mitgliedsstaaten und befreundeten Ländern und wird von der sogenannten Tiger Association veranstaltet. Diese geht auf eine französische Initiative aus dem Jahr 1959 zurück mit der Intention, Zusammenhalt und Kooperationsfähigkeit der Luftstreitkräfte der Nato zu fördern. Der Austragungsort der Tiger Meets wechselt jährlich, Gastgeber ist immer eine der teilnehmenden Staffeln. Heuer findet es übrigens in Deutschland statt.

Bavarian Tigers versteigern ein Stück der Sonderfolierung des Tiger 74

Beim Tiger Meet im vergangenen Jahr in Italien hat der Tiger 74 des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 in Neuburg dank seiner prächtigen Folierung den Preis als "Best Painted Aircraft" abgestaubt. Es ist mittlerweile Tradition, dass jede Nation eines ihrer Kampfflugzeuge mit einer Sonderlackierung für das Treffen versieht. Zudem gibt es den besonderen "Anstrich" beispielsweise auch für bestimmte Mission, etwa der Nato-Übungen "Rapid Pacific" oder "Air Defender" - und der ist auch bei Flugzeugfans mehr als beliebt. So kommen die Fotografen in Scharen zu den sogenannten Spotterdays.

Einen Teil der Original-Folierung haben die Bavarian-Tigers aufgehoben und daraus eine Erinnerung für die Ewigkeit geschaffen, die nun für den guten Zweck auf der Auktionsplattform Ebay versteigert wird. Noch bis 11. Februar um 20 Uhr kann das gute Stück unter https://www.ebay.de/itm/335243177706 ersteigert werden - und schon vor Ablauf der Aktion wird klar, wie groß das Interesse ist, denn bereits jetzt liegt das höchste Gebot bei über 500 Euro.