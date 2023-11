Neuburg

17:34 Uhr

"Extrem schwierige Zeiten": Neuburg geht das Geld aus

Bei der Bürgerversammlung in Neuburg war die prekäre Finanzlage der Stadt großes Thema.

Plus Die Finanzlage der Stadt Neuburg ist schlecht. Ausgaben steigen, Einnahmen sinken. Bei der Bürgerversammlung rechnet der Stadtkämmerer schonungslos vor, dass Neuburg sich kaum mehr etwas leisten kann.

Von Barbara Wild

"Neuburg steht vor extrem schwierigen Zeiten." Mit diesen Worten bereitete Oberbürgermeister Bernhard Gmehling die Bürgerinnen und Bürger auf das vor, was wohl in den kommenden Monaten und möglicherweise Jahren die Stadtpolitik maßgeblich prägen wird: Neuburgs Finanzmittel schwinden und damit der Gestaltungsspielraum für Projekte. Obwohl eigentlich schon immer mit spitzem Stift gerechnet werden musste, wird es bereits im kommenden Jahr deutlich enger. "Wir können eigentlich nur noch verwalten und nicht mehr gestalten", fasste es Stadtkämmerer Markus Häckl bei der Bürgerversammlung zusammen.

Nur wenige Neuburgerinnen und Neuburger hatten am Mittwochabend den Weg ins Kolpinghaus gefunden. Von den geschätzt 80 Besuchern waren sicher 20 Mitglieder des Stadtrates oder aus dem Rathaus. Zumindest für sie dürfte nicht ganz so neu gewesen sein, was Stadtkämmerer Häckl präsentierte. Ein Zahlenwerk der vergangenen Haushalte und einen Ausblick auf einen Haushaltsplan für das Jahr 2024, der keine guten Nachrichten enthält.

