Neuburg

18:00 Uhr

Geldnot in Neuburg: Warum bekommt die Stadt so wenig Gewerbesteuer?

Plus Neuburg ist knapp bei Kasse. Das liegt auch daran, dass die Stadt viel weniger Gewerbesteuer einnimmt als vergleichbare Kommunen. Woran das liegt und was sich ändern soll.

Von Andreas Zidar Artikel anhören Shape

Es war ein Wunder. Anders kann man das, was Mainz widerfahren ist, nicht bezeichnen. Bis vor wenigen Jahren war die Landeshauptstadt in Rheinland-Pfalz hoch verschuldet. Dann kam die Corona-Pandemie, und plötzlich schwamm die Kommune im Geld. Das ansässige Unternehmen Biontech - die Adresse lautet "An der Goldgrube 12" - erwirtschaftete mit Impfstoffen ein Vermögen. Durch die fällige Gewerbesteuer hatte Mainz plötzlich einen Überschuss von mehr als einer Milliarde Euro im Haushalt. Glück, das man in Neuburg gerne hätte. Die Stadt ist knapp bei Kasse. Das liegt an steigenden Ausgaben, aber auch an geringen Einnahmen. Rund 17,5 Millionen Euro fließen aus der Gewerbesteuer in den jährlichen Haushalt - in Relation zur Stadtgröße erstaunlich wenig. Woran liegt das?

Das Bayerische Landesamt für Statistik liefert auf Anfrage unserer Redaktion umfangreiches Zahlenmaterial. Dieses zeigt: Die Gewerbesteuereinnahmen in Neuburg liegen weit unter dem landesweiten Durchschnitt. Kreisangehörige Kommunen mit 20.000 bis 50.000 Einwohner - in diese Kategorie fällt Neuburg mit seinen 30.000 Einwohnern - generierten im Jahr 2022 demnach im Schnitt knapp 880 Euro Gewerbesteuer je Einwohner. Dieser Wert ist als brutto zu verstehen, heißt: Es muss noch die Umlage an das Land und den Bund abgezogen werden. Neuburg nahm lediglich rund 563 Euro pro Bürger ein.

