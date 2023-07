Neuburger Stadträtin wirbt für Graffiti-Gestaltung des Donaukai-Dreiecks

Zusammen mit einem Graffiti-Künstler will die Neuburger Stadträtin Sissy Schafferhans das Donaukai-Dreieck verschönern. Entstehen soll eine kunstvolle "Stadt in der Stadt".

Manchmal hat es sogar sein Gutes, wenn man lange im Stau steht, dabei können die besten Ideen kommen. So ging es auch Stadträtin Sissy Schafferhans ( Freie Wähler), die bei längerem Blick auf das Dreieck am Donaukai gegenüber dem Café Wortschatz einen zündenden Gedanken hatte: Warum nicht an dieser Stelle mittels Graffiti-Kunst ein neues kreatives Kleinod für Neuburg schaffen. Mit ihrem Einfall wandte sie sich auf Facebook bereits an die Bürger - und erhielt eine erstaunliche Resonanz.

"Ich stand mal wieder im stundenlangen Stau hin zur Donaubrücke, da fiel mein Blick auf das Dreieck am Donaukai", meint Schafferhans. Trotz der schönen Bepflanzung säßen dort nie Menschen, das sei ihr schon öfter aufgefallen. Für Schafferhans kein Wunder. Denn wirklich einladend sehen die kahlen Wände, die das Dreieck einrahmen, nicht aus. Warum also nicht ein einzigartiges Kunstwerk erschaffen und die Wände bemalen?

Bei Recherchen im Internet stieß die Stadträtin schließlich auf ein Beispiel des polnischen Ortes Posen. Dort wurde eine riesige Häuserwand mit Graffiti besprüht. Das Motiv wirkt wie eine eigene Stadt, mehrere bunte Häuserfassaden reihen sich anmutig aneinander, dazwischen sind Wahrzeichen der Stadt versteckt. Ein Motiv, das - entsprechend abgewandelt - auch perfekt beim Donaukai Dreieck umgesetzt werden könnte, wie Schafferhans überzeugt ist.

Also startete sie kurzerhand einen Aufruf bei Facebook, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob die Neuburgerinnen und Neuburger an solch einem Projekt überhaupt Gefallen finden würden - und erhielt eine überwältigende Resonanz. "Ich hätte nie mit so vielen Likes und Kommentaren gerechnet. Für mich ist das ein klarer Auftrag, dass die Bürger sich so etwas wünschen und ich nun herausfinden muss, ob es umsetzbar ist."

Auf diesem Weg will die Stadträtin jeden Schritt transparent machen und mit den Bürgern teilen. "Sie sollen wissen, dass ich gerne dran bin, es aber auch einige Hürden gibt." Die ersten davon hat Schafferhans bereits genommen, indem sie mit den Hausbesitzern das Gespräch suchte. Beide stünden dem Projekt positiv gegenüber, sie habe bereits die mündlichen Zusagen, "mit der Bedingung, dass wir dann auch wirklich ein Motiv mit Neuburg-Bezug auswählen". Die schriftlichen Zusagen will Schafferhans demnächst einholen.

Auch weitere Gespräche, die Schafferhans führte, seien bisher alle positiv verlaufen. Mehrere Stadträte hätten ebenfalls ihre Unterstützung bekundet und auch Stadtheimatpfleger Jörg Hauk "fände das super". Hauk habe Schafferhans außerdem auf die Untere Denkmalschutzbehörde hingewiesen sowie das Bauamt, deren Zustimmung zu dem Vorhaben ebenfalls benötigt werden. Auch ein Neuburger Graffiti-Künstler, der bereits mehrere Objekte im Stadtgebiet gestaltete, "ist Feuer und Flamme für das Projekt". Er habe angeboten, ein Konzept für das Donaukai Dreieck zu erstellen, bei dem auch ein grober Kostenplan enthalten wäre.

Denn dieser sei laut Schafferhans der Dreh- und Angelpunkt des gesamten Vorhabens. "Das ist eine Sache der Finanzierung." Zunächst müsse geklärt werden, ob der angespannte Haushalt für das Kunstvorhaben Geld hergeben würde, oder ob es rechtlich auch zulässig wäre, dass die Stadt für die Umsetzung Spenden annimmt. "Dann könnte man beispielsweise mit den ansässigen Firmen sprechen, ob diese ein Gerüst stellen oder Farben spenden", meint Schafferhans.

"Wenn hier alle an einem Strang ziehen würden, könnte daraus eine echte Attraktion für Neuburg werden." Gerade zur aktuellen Zeit, wo die Gestaltung der Neuburger Innenstadt stark im Fokus steht, passt für sie das Graffiti-Projekt hervorragend ins Konzept. Bereits an mehreren Stellen sei die Stadt mittels City-Decks, bunten Girlanden oder dem Selfie-Spot mit dem Neuburger Schriftzug aufgewertet worden. "Und das wäre sicher auch ein perfekter Ort für Touristen aus der ganzen Welt, um Selfies zu machen", ist Schafferhans überzeugt.

Wie zügig das Projekt umgesetzt werden könnte, hänge ganz von einer möglichen Finanzierung ab. "Wegen mir könnte der Künstler morgen anfangen", sagt Schafferhans lachend. So schnell wird es dann aber wohl doch nicht gehen. Die Hoffnung der Stadträtin ist, dass eine Umsetzung im kommenden Jahr klappen könnte, vorausgesetzt natürlich, es tun sich keine unerwarteten Schwierigkeiten auf.