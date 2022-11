Neuburg

18:30 Uhr

Großer Andrang bei den Modelleisenbahnfreunden Neuburg

Plus Zur Weihnachtsausstellung können die Modelleisenbahnfreunde Neuburg zahlreiche Besucherinnen und Besucher begrüßen. Was sich in drei Jahren an der Anlage getan hat.

Von Andrea Hammerl

Eigentlich sollte es ja erst um 10 Uhr losgehen im Alten Stellwerk, doch schon um 9 Uhr waren am Samstag die ersten Besucher da, um die Fortschritte der beeindruckenden Modelleisenbahnanlage zu begutachten. Die ist seit der Renovierung des Gebäudes im Neuaufbau. Über das rekordverdächtige Besucherinteresse freuten sich die Modelleisenbahnfreunde Neuburg (MEN) sehr, nachdem ihre Ausstellung zweimal ausgefallen war und sie nur im Stillen an ihrer HO-Anlage mit einer Spurbreite von 16,5 Millimetern weiterarbeiten konnten. Zweimal in der Woche, jeweils am Mittwochabend und Samstagnachmittag, treffen sich die Aktiven. Das sind acht bis zehn der rund 30 Vereinsmitglieder.

